Fonte foto: Shutterstock/Fotos593

Tra le novità del settore dell’elettronica anticipate nei giorni scorsi al Mobile World Congress ci sono gli anelli smart. Si tratta di dispositivi già da tempo disponibili sul mercato ma che si preparano a diventare sempre più diffusi grazie al nuovo Galaxy Ring, mostrato da Samsung (dopo una serie di teaser nelle settimane precedenti) proprio in occasione della fiera di Barcellona con un prototipo, solo esposto e non utilizzabile.

Samsung, però, non è la sola azienda tech che guarda con sempre maggiore interesse agli anelli smart: anche Honor, infatti, ha confermato di essere al lavoro su un dispositivo di questo tipo. Il nuovo progetto è stato ufficializzato anche da George Zhao, CEO dell’azienda cinese, nel corso di un’intervista alla CNBC, a margine dell’evento al Mobile World Congress.

Il nuovo anello smart, dunque, andrà ad arricchire un ecosistema di prodotti sempre più completo e articolato. Honor, dopo l’indipendenza da Huawei, ha avviato un ambizioso programma di crescita che ha spinto il brand a raggiungere la top 5 del mercato smartphone cinese e ad avere un ruolo sempre più rilevante anche sul mercato globale.

Honor avrà il suo anello smart

Il CEO di Honor ha confermato il futuro arrivo di un anello smart. Il dispositivo andrà ad affiancarsi agli altri device a marchio Honor presentati proprio in queste settimane, come i nuovi notebook MagicBook e lo smartphone top di gamma Honor Magic 6 Pro.

Come prevedibile, Zhao non ha rivelato alcun dettaglio sul nuovo anello smart, limitandosi a chiarire che il dispositivo avrà un ruolo centrale nella nuova strategia aziendale che mette la salute degli utenti (e dispositivi per monitorarla) in primo piano.

L’assenza di ulteriori informazioni sul progetto conferma che il lancio dell’anello smart non è imminente: il dispositivo, infatti, potrebbe arrivare soltanto nel 2025. In questi mesi, il reparto di ricerca e sviluppo di Honor continuerà a lavorare per accelerare il time to market e proporre un Honor Ring in grado di contrastare il nuovo Galaxy Ring di Samsung.

Il ruolo dell’AI

Zhao, pur non rivelando dettagli sulle caratteristiche tecniche del nuovo anello smart di Honor, ha chiarito un aspetto centrale per il futuro dispositivo e per tutti gli altri wearable che l’azienda realizzerà per il monitoraggio della salute dell’utente.

L’intelligenza artificiale avrà un ruolo centrale, andando a elaborare i dati raccolti dai componenti hardware per fornire informazioni precise sulla salute degli utenti. Le applicazioni collegate all’anello smart di Honor, quindi, sfrutteranno algoritmi AI per poter incrementare le funzionalità e le capacità del dispositivo, con Zhao che si dice convinto che “l’intelligenza artificiale trasformerà questo tipo di applicazioni”.