Honor Magic VS ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzi

Honor Magic VS è finalmente disponibile anche in Italia, dopo il lancio sul mercato cinese avvenuto ormai sei mesi fa. Un foldable già ampiamente esplorato dagli utenti (asiatici) che naturalmente hanno potuto constatare già dallo scorso anno le potenzialità di questo smartphone, considerato da molti il rivale diretto più pericoloso di Samsung Galaxy Fold 4.

Un foldable dalle caratteristiche tecniche piuttosto interessanti, anche se arriva in Italia con un certo ritardo rispetto al lancio cinese e senza un refresh dall’hardware che, infatti, conta la presenza del processore Snapdragon 8+ Gen 1 al posto del più recente Snapdragon 8 Gen 2, considerato ormai il chip dei top di gamma.

Honor Magic VS: scheda tecnica

Honor Magic VS ha un display interno OLED da 7,9 pollici, con risoluzione 2.272×1.984 pixel, compatibile con HDR10+ e con un refresh rate variabile fino a 90Hz. Quello esterno, invece, è sempre un OLED da 6,45 pollici con risoluzione 2.560×1.080 pixel, compatibile anch’esso con HDR10+ e con refresh rate fino a 120Hz.

Il processore scelto da Honor, come già detto, è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM e spazio di archiviazione di 512 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, Honor Magic VS ha un sensore principale da 54 MP (f/1,9), uno macro/ultra-grandangolare da 50 MP (f/2,0) e un teleobiettivo (f/2,4) da 8 MP con zoom ottico 3x OIS. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2,4).

Le connessioni disponibili sono quelle previste dallo Snapdragon 8+ Gen 1: reti 5G, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C e, in aggiunta, il chip NFC per i pagamenti contactless e la lettura delle carte elettroniche come la CIE, la Carta d’Itentità Elettronica italiana.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 66W e ricarica inversa a 5W. Infine il sistema operativo in dotazione al nuovo Honor Magic VS è Android 13 con l’interfaccia MagicOS 7.1.

Honor Magic VS: quanto costa

Il nuovo Honor Magic Vs è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale di Honor in due colorazioni: Cyan e Black. Il prezzo suggerito è di 1.599 euro nella sola configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Il dispositivo è disponibile anche presso i rivenditori specializzati e sui principali e-commerce.

Gli utenti che acquisteranno questo smartphone riceveranno anche gli auricolari Earbuds3 Pro, un buono da 200 euro da spendere sul sito e il servizio Honor Care+ che aggiunge una garanzia per lo schermo di 6 mesi che garantisce la riparazione gratuita (ma la manodopera e le spese di di trasporto non sono incluse).