Honor Pad 8: col coupon il prezzo crolla

Finita la pandemia e finiti i lock down i tablet sono tornati per molti a svolgere il ruolo per cui erano nati: quello di secondo schermo, dopo quello dello smartphone, da usare principalmente per l’intrattenimento, a casa e in famiglia. Per questo tipo di attività non servono dispositivi molto potenti, ma ci vuole un tablet comodo, robusto e ben fatto, con uno schermo di buona qualità e con tanta batteria, per evitare le continue ricariche. E, soprattutto, il tablet non deve costare troppo.

Honor Tab 8 è nato ed è arrivato sul mercato proprio per rispondere a queste esigenze, e lo ha fatto sin da subito con un prezzo ragionevole. Prezzo che, però, oggi crolla letteralmente grazie ad una offerta Amazon con coupon che toglie ben 60 euro di spesa e rende questo device ancor più convincente. Se siete in cerca del vostro secondo schermo per rilassarvi sul divano, quindi, lo avete trovato.

Honor Pad 8 – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 6/128 GB

Honor Pad 8: caratteristiche tecniche

Honor Pad 8 è un tablet di fascia media ben rifinito, con chassis in metallo leggero e resistente. Pesa 520 grammi ed è spesso 6,8 millimetri, meno di molti smartphone moderni. Al suo interno troviamo un chip Qualcomm Snapdragon 680, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Una configurazione più che sufficiente per le classiche attività online di tutti i giorni: posta elettronica, social, guardare un film. Film che si guarda comodamente, grazie allo schermo da 12 pollici, di tipo LCD, con risoluzione 2K e luminosità di 350 nit.

La fotocamera frontale per i selfie e, soprattutto, per le videochiamate è da 5 MP ed è in posizione comoda: incastonata in un lato lungo della cornice, così si può tenere il tablet in orizzontale. Sul retro dell’Honor Pad 8, invece, c’è una seconda fotocamera da 5 MP, utile per qualche punta e scatta.

Il comparto audio è molto ben strutturato, potendo contare su ben 8 speaker: sono 4 per alti e 4 per i bassi, e c’è la compatibilità con il formato DTS. Inoltre, grazie all’algoritmo proprietario Honor Histen, equalizzazione e volume vengono regolati automaticamente in base al contenuto.

Honor Pad 8 si connette alle reti tramite WiFi 5, ha il Bluetooth 5.1 e anche la presa per il jack da 3,5 millimetri per connettere le classiche cuffie cablate.

La batteria ha una capacità di 7.2450 mAh che secondo le specifiche del produttore, è sufficiente a assicurare la visione di 10 ore di video online. La ricarica è da 22,5W.

Honor Pad 8: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Honor Pad 8 è di 349 euro, tutto sommato giusto vista la scheda tecnica e visti i prezzi medi 2023. Ma con l’offerta Amazon è possibile acquistarlo con uno sconto con coupon di 60 euro, che si applica al momento del pagamento, che fa scendere il prezzo a 289 euro. Un prezzo decisamente ottimo per un device da casa di questa qualità e con queste caratteristiche.