Fonte foto: Honor

Nel corso di un evento di lancio tenutosi oggi in Cina, Honor ha svelato ufficialmente due nuovi dispositivi. Si tratta dello smartphone di fascia media Honor 90 GT e del tablet Honor 9 Pad. I due nuovi prodotti della gamma del brand entrano subito in fase di commercializzazione, sul mercato cinese, e potrebbero arrivare anche sul mercato globale e, in particolare, in Europa (probabilmente con un nuovo nome) nel corso della prima metà del 2024.

Honor 90 GT: caratteristiche tecniche e prezzi

Il punto di forza della scheda tecnica del nuovo Honor 90 GT è, senza dubbio, il chip. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, chip proposto da buona parte dei top di gamma Android del 2023 e in grado di offrire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo.

Il SoC è affiancato da varie combinazioni di RAM e storage: si parte da 12 GB di RAM e 256 GB di storage e si arriva fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage. Per tutte le versioni dello smartphone c’è un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione 1.200×2.664 pixel, refresh rate massimo di 120 Hz e foro per la fotocamera anteriore.

C’è poi una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX906 da 50 Megapixel, con OIS, e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Le dimensioni sono pari a 161 x 74.2 x 7.9 mm mentre il peso è di 185 grammi. Il sistema operativo è Android 13 con MagicOS 7.2.

Il nuovo Honor 90 GT è già ordinabile in Cina, con possibilità di scegliere tra tre colorazioni (blu, nero e oro). I prezzi partono da 2.699 Yuan (circa 344 euro) e arrivano fino a 3.699 Yuan (circa 471 euro) in base alla dotazione di RAM e storage scelta.

Honor Pad 9: caratteristiche tecniche e prezzi

Il nuovo tablet Honor Pad 9 va a posizionarsi nella fascia media del mercato, con un display LCD da 12,3 pollici, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha un rapporto tra le dimensioni di 16:10.

Tra le specifiche del dispositivo troviamo il chip Snapdragon 6 Gen 1, dotato di una CPU octa-core con quattro core Cortex A78 da 2,2 GHz e quattro core Cortex A55 da 1,8 GHz, che viene affiancato da 8/12 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di storage.

Il tablet ha una batteria da 8.300 mAh, con potenza di ricarica di 35 W. Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 13 Megapixel e un sensore frontale da 8 Megapixel. Da notare anche la presenza di 8 speaker e 2 microfoni.

Il tablet può utilizzare il Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.1. Il sistema operativo è Android 13 con MagicOS 7.2. Le dimensioni sono pari a 278 x 180 x 6,96 mm, con un peso di 555 grammi. Honor Pad 9 è disponibile in tre colorazioni: azzurro, grigio e bianco.

Le vendite in Cina sono già partite con prezzi da 1.499 Yuan (circa 191 euro) per la versione con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Per la versione più ricca, dotata di 12 GB di RAM e 512 GB di storage, sono necessari 2.199 Yuan (circa 280 euro).