Honor sta per presentare 3 nuovi smartphone medi

Honor X9, Honor X8 e Honor X7, questa è la nuova tripletta di smartphone che sarà presentata il 29 marzo in Cina, ma che è stata già anticipata da un evento negli Emirati Arabi Uniti, dal quale sono trapelate diverse informazioni. Si tratta di tre modelli che, viste le caratteristiche tecniche, saranno tutti di fascia media e medio-bassa.

Il primo dispositivo, il più economico della serie, è l’Honor X7. Il secondo sarà Honor X8, con connettività solo 4G. Il terzo e ultimo, invece, è Honor X9 e avrà connettività 5G. Da precisare che l’Honor X8 è stato già presentato sul mercato cinese, mentre gli altri due sono al momento inediti. Due dei tre modelli useranno chip Qualcomm Snapdragon, mentre uno, Honor X7, si affiderà ad un chip di MediaTek. Tutti e tre, invece, saranno dotati di economici schermi LCD e non dei più costosi OLED. Il più economico, l’X7, sarebbe addirittura dotato di schermo TFT e neanche IPS. Precisiamo, comunque, che solo le caratteristiche tecniche di Honor X8 sono certe in questo momento.

Honor X7: caratteristiche tecniche

Il più piccolo della serie, Honor X7, dovrebbe essere la versione globale di Honor Play 30 Plus. Se così fosse, sarebbe dotato di un chip MediaTek Dimensity 700 5G con 4, 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile con scheda MicroSD.

Il display è un TFT LCD HD+ da 6,74 pollici di diagonale e aggiornamento di 90 Hz. Le fotocamere posteriori sono da 13 MP, la principale, e da 2 MP il sensore di profondità, mentre la frontale è da 5 MP. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica.

Honor X8: caratteristiche tecniche

Questo smartphone è stato presentato in Cina qualche giorno fa ed è l’unico di cui possediamo una scheda tecnica certa: l’Honor X8 (in foto) è un rappresentante della fascia medio-bassa con connettività 4G. Il chipset è il Qualcomm Snapdragon 680, mentre le memorie sono 6 GB di RAM (con possibilità di espansione fino a 8 GB tramite la cosiddetta “RAM virtuale“) e 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile.

Il display è da 6,7 pollici di diagonale, con tecnologia LCD IPS e con frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il comparto fotocamere presenta 4 sensori sul retro a quadrato, in stile iPhone: la principale 64 MP, la secondaria da 5 MP, il sensore di profondità e il macro da 2 MP ciascuno. La selfie camera è da 16 MP. La batteria è da 4.000 mAh e supporta la ricarica a 22,5 W.

Honor X9: caratteristiche tecniche

Il processore scelto in questa versione dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a memorie: 6 o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione con possibilità di espansione con MicroSD.

Il display sarebbe un LCD IPS da 6,81 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Sul retro troviamo tre fotocamere: la principale da 48 MP, abbinata due sensori da 2 MP uno per la profondità e un macro. La fotocamera frontale è da 16 MP.

La batteria da 4.800 mAh, con supporto alla ricarica da 66 W.