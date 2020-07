Honor V40, smartphone top di gamma che nasconde molte sorprese

La nuova famiglia di Honor V40 promette smartphone top di gamma che nascondono molte sorprese. A quasi un anno dal lancio della famiglia Honor V30 del novembre 2019, i primi rumors arrivano su questi nuovi smartphone sia per le caratteristiche tecniche che per i prezzi.

Stando alle indiscrezioni in circolazione su Honor V40, V40 Pro e Pro+, i tre smartphone potrebbero essere equipaggiati con un processore SoC MediaTek, display AMOLED con refresh rate tra 90 Hz e 120 Hz. La scelta del processore potrebbe essere uno dei primi effetti del ban imposto a Huawei/Honor, soprattutto per la possibile imminente interruzione dei rapporti con TSMC, che da maggio non accetta più ordini dall’azienda cinese. Per questo motivo, la scelta del processore potrebbe ricadere sul Dimensity 1000+ di MediaTek, presentato lo scorso maggio.

Honor V40, le caratteristiche

Le caratteristiche non sono ancora state confermate, ma Honor V40 potrebbe essere con corpo in vetro e bordo in alluminio, equipaggiato con un MediaTek Dimensity 1000+, schermo AMOLED con bordi piatti realizzato da BOE e frequenza di refresh a 90 Hz. RAM da 8 GB e spazio di archiviazione UFS da 128 GB e da 256 GB. Il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 64 megapixel, secondario da 12 megapixel ultra-wide e fotocamera zoom 10x ibrido con OIS. Sulla parte frontale, una fotocamera da 32 megapixel. La batteria da 4200 mAh avrà il supporto alla ricarica rapida a 40W tramite cavo e a 27W per la ricarica wireless.

Honor V40 Pro, le caratteristiche

Anche per Honor V40 Pro la scelta del processore cade su un MediaTek Dimensity 1000+, schermo AMOLED con bordi curvi con refresh rate a 90 Hz e doppio foro per la fotocamera anteriore da 32 megapixel con sensore ToF 3D. La fotocamera posteriore, come nell’altro modello, ha un sensore principale da 64 megapixel, secondario da 12 megapixel con ottica ultra-wide e fotocamera zoom 10 x ibrido, però con doppio OIS. La batteria leggermente più potente da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 40W e wireless da 27W. Per lo spazio di archiviazione sono previste due scelte: tra 128 e 256 GB.

Honor V40 Pro+, le caratteristiche

Se il processore di Honor V40 Pro+ è sempre lo stesso degli altri modelli, la differenza la fa lo schermo AMOLED con bordi curvi realizzato da BOE e con frequenza di refresh che sale a 120 Hz. La RAM potrebbe essere da 8 o da 12 GB, mentre lo spazio di archiviazione sarà da 256 GB. Più performante invece la fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 megapixel, secondario da 12 megapixel con ottica ultra-wide e fotocamera zoom da 10x ibrido con doppio OIS. La fotocamera frontale invece è da 32 megapixel e sensore ToF 3D. Infine la batteria, che è da 4200mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W e wireless da 27W.

Honor V40, V40 Pro e V40 Pro+: i prezzi

Tra i rumors, non ci sono riferimenti alla possibile data di lancio dei tre smartphone top di gamma della famiglia Honor V40, mentre i possibili prezzi nelle varie configurazioni sono già in circolazione ma non sono stati ancora confermati. Ecco il possibile listino dei prezzi dei tre smartphone e le relative configurazioni in yuan e in euro al valore di cambio corrente:

Honor V40 8 GB RAM/128 GB UFS 3.0: 3.299 yuan, circa 412 euro;

Honor V40 8 GB RAM/256 GB UFS 3.0: 3.599 yuan, circa 450 euro;

Honor V40 Pro 8 GB RAM/128 GB UFS 3.0: 3.999 yuan, circa 500 euro;

Honor V40 Pro 8 GB RAM/256 GB UFS 3.0: 4.299 yuan, circa 537 euro;

Honor V40 Pro+ 8 GB RAM/256 GB UFS 3.0: 4.999 yuan, circa 625 euro circa;

Honor V40 Pro+ 12 GB RAM/256 GB UFS 3.0: 5.499 yuan, circa 687 euro circa.