Honor Watch GS 3 al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

Un design senza tempo che si fonde con sensori di ultima generazione in grado di monitorare diversi aspetti della propria salute. Di che cosa stiamo parlando? Di uno smartwatch e più precisamente dell’Honor Watch GS 3, wearable molto interessante lanciato negli ultimi mesi e che si caratterizza per caratteristiche e funzionalità uniche. Ancora più unica è l’offerta che troviamo oggi su Amazon: l’Honor Watch GS 3, infatti, è disponibile con uno sconto super del 36% che fa risparmiare 80€ sul prezzo di listino. Per l’orologio smart si tratta anche del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

L’Honor Watch GS 3 è pensato appositamente per l’utilizzo quotidiano e lo dimostrano le tantissime watch faces che si hanno a disposizione per personalizzare il quadrante. Oppure i sensori di ultima generazione che permettono di monitorare diversi aspetti della propria salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per gli appassionati dell’attività fisica, invece, ci sono più di 100 modalità d’allenamento, di cui una decina di livello professionale. Insomma, l’orologio perfetto per chi vuole spendere poco e avere allo stesso tempo un dispositivo ultra-performante.

Honor Watch GS 3: la scheda tecnica

L’Honor Watch GS 3 si distingue dal resto degli smartwatch per la cura del design e la grande qualità dei materiali. È realizzato con un sottile vetro ultra-curvo 3D e con una cassa in acciaio inossidabile che lo rende anche super leggero. Lo schermo AMOLED è da 1,43" e ha un’ottima risoluzione e una luminosità abbastanza elevata che lo rende leggibile in qualsiasi situazione. Honor mette a disposizione anche tantissime watch faces per personalizzare il quadrante in base alla situazione in cui lo si sta utilizzando.

Altro punto forte del dispositivo sono le funzionalità dedicate al monitoraggio della salute. I sensori di ultima generazione permettono di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca con una precisione dei dati del 97%, uno dei più elevati nel mondo degli smartwatch. Inoltre, è possibile monitorare ventiquattro ore su ventiquattro anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, altro dato molto importante per capire il proprio stato di salute. Lo smartwatch offre dati molto precisi anche per quanto riguarda il monitoraggio del sonno e dello stress, con esercizi ad hoc per diminuire la stanchezza mentale.

Per gli amanti del fitness, invece, ci sono più di 100 modalità di allenamento, di cui 85 personalizzate e una decina di livello professionale. Troviamo tutte quelle più in voga, come ad esempio la corsa, il trekking, il ciclismo e anche il nuoto. Nello smartwatch è presente anche un chip GPS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per offrirti dei dati sempre precisi.

Chiudiamo con la batteria: l’autonomia garantisce una durata fino a 14 giorni e grazie alla ricarica rapida basta poco per avere della carica extra nel momento del bisogno.

Honor Watch GS 3 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per l’Honor Watch GS 3: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 139,90€, con uno sconto di ben il 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 80€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per il wearable dell’azienda cinese si tratta anche del minimo storico e di uno dei migliori prezzi web. La disponibilità è immediata e c’è la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2023.

