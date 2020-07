Huawei Mate 40, lo smartphone avrà un super-schermo

Il nuovo smartphone Huawei Mate 40 ancora non è arrivato sul mercato, ma le prime indiscrezioni cominciano a uscire dai social network. Un utente su Twitter, noto come RODENT950, scrive che lo schermo potrebbe essere da almeno 6.7 pollici ma con un refresh rate di 90 Hz.

Negli ultimi giorni sono state svelate caratteristiche, design e possibile prezzo del Huawei Mate 40 Pro, ma non è ancora chiara la data di lancio, con lo smartphone che sarebbe ancora in via di sviluppo, e poche erano le informazioni circolanti sullo schermo. Un mistero che ora sembra risolto, con l’utente di Twitter che parla di un super schermo, dato che per dimensioni supera di 0.2 pollici anche il display del suo predecessore, il Huawei Mate 30 Pro. Un display che potrebbe essere in dotazione a tutta la serie Huawei Mate 40 in arrivo nei prossimi mesi.

Huawei Mate 40, super schermo da quasi 7 pollici

Se fino ad oggi poco si sapeva sullo schermo in dotazione alla serie Huawei Mate 40, i primi rumors circolano veloci. Le dimensioni potrebbero essere di 6.7 pollici, una grandezza superiore anche al predecessore Huawei Mate 30 Pro. Si tratterebbe di un display OLED a 90 Hz, anche se qualcuno sosteneva potesse raggiungere una refresh rate di 120 Hz, ipotesi che sembra ormai sepolta.

Huawei Mate 40, caratteristiche e prezzo

Il prossimo smartphone di Huawei della serie Mate 40 potrebbe avere un processore Kirin 1020 5G con GPU Mali-G77, almeno per i modelli in vendita nel mercato cinese. Nel resto del mondo, invece, il chipset in dotazione potrebbe essere un MediaTek, sempre con supporto alla connettività 5G. La RAM sarà disponibile nei tagli da 6 o 8 GB, mentre per la memoria interna ci saranno tre possibili versioni: 128, 256 e 512 GB. Per un super schermo, poi, serve una super batteria da almeno 4500 mAh, ma potrebbe benissimo essere equipaggiato con una batteria da 5000 mAh. Infine, il prezzo: si potrebbe andare da 565 euro per il modello base, fino ai 1005 euro per il Huawei Mate 40 Pro. I prezzi qui indicati però non includono le tasse, quindi il costo in Italia potrebbe essere superiore.