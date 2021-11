Black Friday 2021, Huawei MatePad 11 in offerta: mega sconto per l'anti iPad

Tra le migliaia di offerte dell’early Black Friday 2021 lanciate da Amazon a partire da ieri (e che andranno avanti ancora per diversi giorni) è impossibile non notarlo. Ritenuto da più parti come la più valida alternativa all’Apple iPad, infatti, lo Huawei MatePad 11 è tra i tablet più ricercati e apprezzati dagli utenti, italiani e non.

Capire il perché di questo apprezzamento, poi, è tutt’altro che complicato: basta scorrere le caratteristiche tecniche dello Huawei MatePad 11 per rendersi conto che si tratta di un dispositivo potente e allo stesso tempo versatile, che può essere utilizzato indifferentemente per lavorare, disegnare e divertirsi. Dotato di tastiera e pennino interattivo, il tablet del produttore cinese è senza dubbio una delle offerte più interessanti di questo anticipo di Black Friday 2021. Con uno sconto sul prezzo di listino del 25%, infatti, è acquistabile a un prezzo decisamente interessante.

Com’è lo Huawei MatePad 11

L’anti iPad condivide con il tablet della casa di Cupertino diverse caratteristiche tecniche. Prima di tutto, le dimensioni dello schermo (e la risoluzione del display) piuttosto ampie. Non solo: come già detto, lo Huawei MatePad 11 è dotato di tastiera ad associazione automatica (la Smart Magnetic Keyboard) e di pennino interattivo (Huawei M-Pencil di seconda generazione) che consentono di sfruttare al meglio le funzionalità del comparto hardware e di quello software.

A far girare il MatePad 11 troviamo HarmonyOS 2.0, sistema operativo sviluppato dallo stesso produttore cinese ma basato sul codice sorgente open source di Android. L’esperienza d’uso a livello di interfaccia grafica è dunque molto simile a quella del robottino verde, ma la mancanza dei servizi Google (per il noto ban arrivato durante la presidenza Trump) potrebbe rappresentare per qualcuno una diminutio. C’è da dire, comunque, che sull’App Gallery (lo store creato da Huawei) è ormai possibile trovare milioni di app di ogni genere, capaci così di garantire un’esperienza d’uso versatile e completa.

Scheda tecnica Huawei MatePad 11

Il MatePad 11 è dotato di un display LCD da 10,95 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, densità di 276 punti per pollice e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free assicurano che lo schermo non sia "aggressivo" nei confronti degli occhi e non stanchi troppo la vista anche dopo un lungo utilizzo.

All’interno della scocca (in plastica) trova spazio il SoC Snapdragon 865 accompagnato da 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione (espandibili grazie al lettore di schede microSD incorporato). Completano il comparto hardware la fotocamera posteriore da 13 megapixel e quella frontale da 8 megapixel; la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida a 40 Watt.

Hauwei MatePad 11 in offerta per il Black Friday 2021: prezzo e sconto

Fino al prossimo 18 novembre (o fino a esaurimento scorte) il MatePad 11 con Smart Magnetic Keyboard e M-Pencil di seconda generazione potrà essere acquistato in offerta su Amazon. Lo sconto sul prezzo di listino è del 25%: si passa così da 599,80 euro a 449,90 euro. Si tratta del minimo storico per il tablet del produttore cinese: un’offerta pre-Black Friday da non farsi assolutamente scappare.

HUAWEI MatePad 11 – 6/128GB

