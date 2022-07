Huawei MatePad Pro 11: il tablet sottilissimo e potentissimo

Huawei ha presentato ufficialmente il nuovo MatePad Pro 11, tablet sottilissimo e potentissimo che promette prestazioni straordinarie. Infatti, con uno spessore di soli 5,9 millimetri, il device del colosso cinese è uno dei modelli più sottili sul mercato. Il pesi, inoltre, è di soli 449 grammi: non è il più leggero del mercato, ma per un dispositivo da 11 pollici è un ottimo risultato.

Dotato della nuova certificazione Full Care Display 3.0 di TÜV Rheinland, il MatePad Pro 11 ha dalla sua diverse carte vincenti, comprese le specifiche del panello. Huawei ha scelto di mettere a bordo del suo nuovo tablet un processore Qualcomm (i modelli di processori sono due, a seconda dei mercati), che assicura prestazioni di livello molto elevato senza intaccare troppo l’autonomia, il tutto accompagnato da una quantità di memoria che accontenta ogni tipo di esigenza. Molto interessante la qualità del suono: con il MatePad Pro 11, infatti, l’esperienza audio cinematografica è assicurata e coinvolgente, grazie ad un imponente sistema a 6 altoparlanti. Niente di eccezionale il comparto fotografico, ma da un tablet c’è da aspettarselo.

Huawei MatePad Pro 11: com’è

Dotato di un display OLED da 11 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, l’Huawei MatePad Pro 11 ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 888 (chip top di gamma per gli smartphone 2021) nella variante che dovrebbe arrivare in Europa e Qualcomm Snapdragon 870 nella versione prevista per altri Paesi. Le opzioni di memoria interna sono da 128 GB e 256 GB, mentre i tagli di RAM sono da 8 GB o 12 GB.

Sul lato posteriore del tablet, è presente una configurazione a doppia fotocamera con un sensore principale da 13 MP e un ultra grandangolare da 8 MP, mentre la fotocamera frontale è dotata di un sensore da 16 MP.

Entrambi i modelli dell’Huawei MatePad Pro 11 offrono una batteria da 8.300 mAh, ma nel caso del tablet con lo Snapdragon 888 a bordo il supporto per la ricarica è una SuperCharge da 66 W (nella scatola, tuttavia, è presente solo un caricabatterie da 40 W); per la versione con chip Snapdragon 870 la ricarica è la FastCharging da 40 W (nella confezione c’è un adattatore da soli 22,5 W).

Il tablet arriva con l’ultima edizione del sistema operativo di Huawei, vale a dire HarmonyOS 3.0, che presenta anche una nuova funzione denominata "Card Folder" che permette di impilare le cartelle di widget e mantenere la schermata principale del device pulita ed organizzata.

Prezzo e disponibilità

Huawei MatePad Pro 11 sarà disponibile a livello globale tra poche settimane (non sappiamo, tuttavia, quanto arriverà in Europa), con il modello base da 8/128 GB che avrà un costo di 3.300 yuan (al cambio attuale 481 euro).