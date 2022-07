Huawei MateView SE: il monitor per lo smart working diventa economico

Il monitor Huawei MateView SE è stato presentato a Berlino assieme ai due nuovi laptop premium Huawei MateBook 16s e Huawei MateBook D 16 e agli auricolari Huawei Freebuds Pro 2. Huawei MateView SE è un display da 23,8 pollici che si può usare anche in verticale, ed è una versione economica di un altro prodotto Huawei già sul mercato.

Stiamo parlando di Huawei MateView da 28 pollici che, però, presenta una scheda tecnica più avanzata, a partire dalla risoluzione 4K nativa e dalla connessione wireless. Il nuovo monitor MateView SE si presenta, dunque, come una versione più minimale e dotata di caratteristiche tecniche essenziali, pur mantenendo la qualità costruttiva del bran cinese, ben nota e molto apprezzata in giro per il mondo. Huawei MateView SE, dunque, è un’opzione interessante per chi fa lavoro d’ufficio, ha magari esigenza di un dispositivo che permette la visualizzazione ruotata di 90 gradi, ma non ha bisogno di un’altissima risoluzione.

Huawei MateView SE: caratteristiche tecniche

Il Huawei Mate View SE è un display LCD IPS Full HD (1.920×1.080 pixel) da 23,8 pollici, con refresh rate di 75 Hz e luminosità di 250 nit. Copre il 90% della gamma di colori P3 e il 100% della gamma di colori sRGB, quindi per l’ufficio va più che bene, ma non possiamo usarlo per la grafica professionale.

Troviamo anche la tecnologia AMD FreeSync che esegue la sincronizzazione adattiva tra il refresh dello schermo e il segnale proveniente dal computer, in modo da evitare sfarfallamenti e impuntamenti delle immagini, dei video ed eventualmente dei videogiochi.

Interessante la modalità di visualizzazione e-book, che ha un effetto simile all’e-ink e riduce il consumo di energia. Solo due le porte presenti sul retro: 1 Display Port e 1 porta HDMI.

Huawei MateView SE: disponibilità e prezzo

Il monitor Huawei MateView SE è stato al momento annunciato per il mercato cinese con un prezzo di 799 yuan, che al cambio corrispondono a circa 155 euro. Con la presentazione ufficiale a Berlino ipotizziamo un arrivo del prodotto anche sul mercato europeo, ma Huawei non ha comunicato né la data né il prezzo.