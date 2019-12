Huawei Nova 6, potente ed economico: le caratteristiche

Fonte foto: Huawei 1 di 7 Huawei lancia il Nova 6 In barba alle limitazioni imposte da Donald Trump, Huawei continua a produrre smartphone e a lanciarli sul mercato, anche senza la certificazione Android e i servizi di Google. In vista del 2020, l'azienda cinese ha lanciato una nuova famiglia di smartphone: Nova 6, composta da tre dispositivi tra cui uno lowcost e uno 5G. Si tratta di smartphone molto interessanti, sia per il prezzo sia per le caratteristiche tecniche a partire dalla presenza del Kirin 990, lo stesso chipset presente sul Mate 30 Pro (altro smartphone da poco arrivato sul mercato italiano).

2 di 7 Huawei Nova 6, le caratteristiche Dimensioni generose e tanta potenza per il Nova 6, il nuovo smartphone dell'azienda cinese. Lo schermo è da 6,57 pollici con una risoluzione FullHD+. Il design si caratterizza per la presenza di un foro sullo schermo che integra la doppia fotocamera anteriore. Sotto la scocca troviamo il Kirin 990, il chipset più potente tra quelli realizzati da HiSilicon, azienda consociata di Huawei. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Batteria da 4.100mAh con ricarica rapida a 40W. Arriva sul mercato con la EMUI 10.

3 di 7 Huawei Nova 6, comparto fotografico Interessantissimo il comparto fotografico del Huawei Nova 6. Nella parte posteriore abbiamo un sensore fotografico principale da 40 Megapixel con a supporto una fotocamera grandangolare da 8 Megapixel (con angolo di visione di 120 gradi) e teleobiettivo da 8 Megapixel. Nella parte frontale troviamo una fotocamera principale da 32 Megapixel e una secondaria da 8 megapixel.

4 di 7 Huawei Nova 6 5G, le differenze Il Nova 6 5G è molto simile alla versione "normale". Differisce per la presenza del router Balong 5000, per una batteria leggermente più grande (4.200 mAh) e per una fotocamera frontale leggermente diversa. Il Nova 6 5G è disponibile in due versioni: 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, 8GB di RAM e 256GB di spazio d'archiviazione.

5 di 7 Huawei Nova 6 SE, comparto fotografico Sono ben quattro le fotocamere posteriori: oltre al sensore principale da 48 Megapixel, c'è una fotocamera grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel, dedicati rispettivamente alle foto macro e alla profondità di campo.

Fonte foto: Huawei 6 di 7 Huawei Nova 6 SE, la scheda tecnica Oltre alle due versioni top, Huawei ha realizzato anche una versione lowcost del Nova 6. Lo smartphone differisce in tutto e per tutto, partendo dalla grandezza dello schermo, leggermente più piccolo (6,4 pollici). Anche il design della parte posteriore è differente: è presente un bumper quadrato (in stile iPhone 11) con all'interno quattro sensori fotografici. Sotto la scocca trova posto il Kirin 810 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Batteria da 4200 mAh con ricarica rapida.