Huawei Nova 8i torna al minimo storico

Huawei è molto nota e apprezzata per i suoi smartphone eleganti, di fascia alta (nonostante i limiti imposti dal ban americano, come la mancanza del 5G) e di fascia media, anche se a volte un po’ troppo cari. Non che il prezzo alto non sia giustificato: i materiali sono pregiati, il design indubbiamente è ricercato e il prodotto finale è bello, potente e funziona bene.

Ciò significa che modelli di smartphone interessanti come il Huawei Nova 8i oggi sono da prendere al volo quando scendono di prezzo, di solito grazie alle offerte Amazon. Il terminale è stato rilasciato a metà 2021 e tecnologicamente è ancora attuale. Con il vantaggio di uscire oggi, grazie all’offerta Amazon, a un prezzo più che competitivo. Ricordiamo che Huawei presta molta cura al comparto fotocamere. Quindi, il terminale in offerta, è pensato per quanti vogliono che il proprio smartphone sia performante per foto e video di altissima qualità. In sintesi, questa è l’offerta giusta per acquistare con un notevole sconto uno smartphone di ottima qualità realizzato da un produttore altamente affidabile.

Huawei Nova 8i: caratteristiche tecniche

Huawei Nova 8i ha a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 662, processore di fascia media, mentre le memorie sono 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il display è da 6,67 pollici, LCD di tipo IPS, con risoluzione Full HD+ (2.376×1.080 pixel). Il comparto fotocamere è particolarmente potente, infatti sul retro troviamo 4 cam: la principale è 64 MP, la secondaria è 8 MP ultragrandangolare e due sensori macro e profondità da 2 MP. La camera frontale è grandangolare da 12 MP.

Anche la batteria è abbastanza potente con i suoi 4.300 mAh e la ricarica rapida da 66W, decisamente tanto per la fascia di mercato. La connettività è 4G, Bluetooth 5.0 e wi-fi 5.

Il sistema operativo è Android con interfaccia EMUI 11 e, come è noto, mancano i servizi Google (sostituiti da quelli Huawei).

Huawei Nova 8i: l’offerta Amazon

Questo smartphone è arrivato sul mercato italiano lo scorso ottobre al prezzo di 349,90 euro. Forse un po’ troppo caro ma l’occasione presentata da Amazon lo rende decisamente più attraente: Huawei Nova 8i in versione 6GB/128 GB colore argento (Moonlight Silver) a soli 249,90 euro (-100 euro, -29%), con il prodotto venduto e spedito da Amazon.

Huawei Nova 8i – Versione 6GB/128 GB