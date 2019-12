Huawei P Smart Pro ufficiale, arriva il primo lowcost del 2020

La famiglia di smartphone Huawei P Smart è una delle più apprezzate degli utenti per rapporto qualità – prezzo e per l’affidabilità dei dispositivi. In questi anni sono stati lanciati diversi modelli e Huawei è già pronta a lanciarne uno nuovo per il 2020. Si tratta del P Smart Pro, smartphone medio di gamma con schermo molto grande e design all’avanguardia (la fotocamera frontale è nascosta nella scocca e fuoriesce nel momento del bisogno).

In realtà lo smartphone non è proprio una vera novità: in Cina è già presente con il nome di Huawei Y9s. In Europa arriverà con il nome di Huawei P Smart Pro. In alcune Nazioni è già disponibile all’acquisto, mentre in Italia potrebbe fare il suo debutto nelle prime settimane del nuovo anno. Lo smartphone si basa sull’architettura Kirin 710F e per questo motivo dovrebbe arrivare in Italia con tutte le applicazioni di Google, compreso lo store delle app.

La scheda tecnica del P Smart Pro

Sebbene ancora non ci sia l’ufficialità da parte di Huawei, la scheda tecnica del P Smart Pro è identica a quella del Huawei Y9s. Sotto la scocca troviamo il chipset Kirin 710F supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna espandibile fino a 512GB con una microSD. Lo schermo ha una diagonale da 6,59 pollici con risoluzione FullHD+.

Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, obiettivo ultra grandangolare da 8 Megapixel e sensore per la profondità da 2 Megapixel. Come detto la fotocamera frontale utilizza un sistema popup ed è da 16 Megapixel.

La batteria è da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida. Il sensore per le impronte digitali è posto sul lato. Dovrebbe arrivare sul mercato italiano con Android 9 e la EMUI 9.1, ma l’aggiornamento ad Android 10 ed EMUI 10 è previsto per i primi mesi del 2020.

Prezzo e data di uscita P Smart Pro

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale per il P Smart Pro, ma la presentazione in Italia dovrebbe avvenire nelle prime settimane del 2020. Il prezzo dello smartphone dovrebbe aggirarsi sui 350 euro.