Huawei P40 Lite E, lo smartphone lowcost a meno di 200 euro: le caratteristiche

Il Huawei P40 Lite E è disponibile ufficialmente anche in Italia: lo smartphone potrà essere acquistato sullo store Huawei e nei principali negozi di elettronica da fine mese. Si tratta di uno smartphone lowcost con prestazioni leggermente più basse rispetto a quelle di dispositivi di fascia media, ma comunque accettabili, come dimostra la fotocamera principale da 48 Megapixel. Interessante anche il prezzo: 199 euro per la versione con 64GB di memoria interna.

Il Huawei P40 Lite E è il quarto smartphone della nuova serie Huawei, anche se in altre parti del mondo è stato lanciato con un altro nome. Una strategia, quella utilizzata dal colosso cinese, già vista in passato: diversificare il mercato utilizzando il nome dei principali smartphone, partendo proprio dalla serie P, la più famosa e venduta. Lo smartphone, come tutti quelli lanciati da Huawei negli ultimi mesi, non ha i servizi di Google, sostituiti dai nuovi Huawei Mobile Services: al posto del Google Play Store è presente App Gallery.

Scheda tecnica Huawei P40 Lite E

Quali sono le caratteristiche del Huawei P40 Lite E? Siamo di fronte a un dispositivo di fascia medio-bassa, ma che comunque funziona abbastanza bene. Lo schermo ha una diagonale da 6,39 pollici con risoluzione HD+. Sotto la scocca troviamo un processore Kirin 710F (già visto su altri dispositivi e assicura prestazioni discrete), supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 512GB.

Interessante il comparto fotografico, soprattutto per la fascia di prezzo. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, secondario da 8 Megapixel e fotocamera di profondità da 2 Megapixel. Fotocamera anteriore da 8 Megapixel, che può essere utilizzata anche per lo sblocco facciale.

La batteria è da 4.000 mAh senza il supporto alla ricarica rapida. Nella parte posteriore trova posto anche il sensore per l’impronta digitale. Lo smartphone arriva sul mercato con a bordo Android 9 con la EMUI 9.1, in futuro potrebbe essere aggiornato direttamente alla EMUI 10.1.

Prezzo Huawei P40 Lite E

Huawei non ha rivelato il giorno preciso in cui verrà lanciato lo smartphone, ma ha solamente indicato il periodo: fine aprile. Il prezzo di listino del Huawei P40 Lite E è di 199,90 euro (in abbinamento anche 15GB di spazio su Huawei Cloud e un mese di account premium di Huawei Music), il dispositivo potrà essere acquistato sul sito dell’azienda cinese e nei principali negozi di elettronica.