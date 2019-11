Smartphone Huawei si aggiornano alla EMUI 9.1: la lista e le novità

6 Novembre 2019 - Mentre molti utenti Huawei sono in attesa di ricevere l’aggiornamento stabile alla EMUI 10 (l’arrivo sui primi smartphone è atteso per la fine dell’anno), l’azienda cinese continua a lavorare sulla EMUI 9.1, portando piccole novità e miglioramenti. Con la EMUI 9.1 gli smartphone Huawei hanno fatto un passo in avanti sotto il profilo della stabilità e delle prestazioni, grazie al nuovo file system Linux EROFS. Miglioramenti anche per quanto riguarda l’ottimizzazione grafica grazie alla GPU Turbo 3.0 che permette anche il supporto a nuovi videogame.

Huawei sta lavorando sodo per portare la EMUI 9.1 su il più alto numero di smartphone possibili. In molti l’hanno già ricevuta, altri la riceveranno nei prossimi mesi. In questi giorni sta arrivando un nuovo update della EMUI 9.1 che oltre alle patch di sicurezza di settembre, aggiunge la funzione Huawei Share Feature, per il supporto agli smart display, e migliora la qualità delle foto con il Super filtro da applicare alla modalità ritratto. Ecco le novità e quali smartphone Huawei riceveranno l’aggiornamento alla EMUI 9.1.

EMUI 9.1, le principali novità

Con la EMUI 9.1 Huawei ha introdotto diverse novità interessanti per la sua interfaccia utente. Partendo dal nuovo Ark Compiler che migliora la fluidità del sistema e dal file system Linux EROFS che rende più veloce e stabile l’intera interfaccia utente. Introdotte anche delle gesture a schermo che rendono più semplice l’utilizzo dello smartphone. C’è anche una nuova funzionalità dedicata ai videogame: GPU Turbo 3.0. Aggiunte anche nuove applicazioni come AR Measure che permette di calcolare la distanza utilizzando la fotocamera dello smartphone. Inoltre, grazie a Huawei Share OneHop è possibile condividere con un computer foto, video e documenti in pochissimi secondi.

Infine, con l’aggiornamento alla EMUI 9.1.0.226 arrivano anche le patch di sicurezza di settembre.

Quali smartphone Huawei riceveranno la EMUI 9.1: la lista

I primi dispositivi ad aver ricevuto l’aggiornamento alla EMUI 9.1.0.226 sono i P30 e i P30 Pro. Nelle prossime settimane l’update potrebbe riguardare altri modelli dell’azienda cinese, soprattutto per quanto riguarda le patch di sicurezza di settembre. Ecco una lista non completa: