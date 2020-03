Huawei P40 Lite ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

11 Marzo 2020 - Un ottimo prezzo, per ottime caratteristiche tecniche, con un solo limite: la mancanza dei Google Mobile Services. È questa, in sintesi, la descrizione del nuovo smartphone di fascia media Huawei P40 Lite che arriverà in Italia il 13 marzo.

P40 Lite si affianca a P40 e P40 Pro per comporre una nuova gamma di device firmati Huawei che, come la precedente gamma P30, ha tutte le carte in regola per scontrarsi ad armi pari con la concorrenza. E anche batterla, per diversi aspetti come la qualità del reparto fotografico (persino su questo “lite“) e soprattutto il prezzo in rapporto alla scheda tecnica. È chiaro, quindi, che Huawei sa bene che potrebbe perdere più di un cliente a causa dell’impossibilità di integrare Android in versione ufficiale e, di conseguenza, ha preferito essere più “generosa” lato hardware in attesa che si sistemi la situazione lato software. Ma come è fatto il nuovo Huawei P40 Lite?

Huawei P40 Lite: scheda tecnica

Come ogni smartphone Huawei che si rispetti, anche questo P40 Lite ha un reparto fotografico che si fa apprezzare. Non siamo ai livelli del P40 Pro con cinque fotocamere posteriori, ma questo P40 Lite ne ha comunque ben quattro: principale da 48 MP con sensore Sony IMX586 e apertura f/1.8, grandangolo da 120 gradi da 8 MP e apertura f/2.4, macro da 2 MP con messa a fuoco già a 4 cm e apertura f/2.4, sensore ToF da 2 MP. Nella parte anteriore, invece, per i selfie c’è una fotocamera da 16 MP f/2.0.

Il display è un LCD IPS da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ 2.340×1.080 pixel, che non può avere il lettore di impronte integrato (è posizionato di lato). Il SoC è l’HiSilicon Kirin 810 sviluppato in casa da Huawei, abbinato ad una GPU Arm Mali G52. La memoria RAM è di 6GB, lo storage interno di 128GB (espandibile con microSD). La batteria è da 4.200 mAh con ricarica fino a 40 Watt. Naturalmente, essendo basato sul Kirin 810, questo smartphone non si aggancia alle reti 5G.

Huawei P40 Lite: quanto costa

Il prezzo di lancio del Huawei P40 Lite, considerato anche il ricco omaggio incluso, è veramente ottimo: 299 euro. Con questi soldi, oltre al telefono, ci portiamo a casa anche le cuffiette wireless FreeBuds 3 che normalmente costano ben 179 euro, e ben 15 GB di spazio cloud sui server di Huawei. Questa offerta è valida fino al 26 marzo, dopo il prezzo sarà valido per il solo smartphone. Tre le colorazioni disponibili al lancio: Midnight Black, Crush Green e Sakura Pink.