Huawei presenta la nuova Band 7: è un fitness tracker sottilissimo

Presentato in Cina il nuovo fitness tracker Huawei Band 7, simile nel design ai modelli precedenti ma molto più sottile: nonostante l’ampio schermo touch a colori da 1,47 pollici, infatti, ha uno spessore di appena 9,99 mm di spessore, per un peso di appena 16 grammi (senza cinturino).

Lo spessore e il peso sono fattori importanti per gli smartwatch e le smartband, che vanno indossate tutto il giorno e persino di notte, se vogliamo monitorare il sonno. Altre novità, rispetto al Huawei Band 6 riguardano la batteria più capiente, con capacità doppia rispetto alla versione precedente (l’azienda cinese dichiara fino a 14 giorni di autonomia) e la disponibilità di una versione con NFC integrato, per effettuare pagamenti contacless, che si affianca alla versione più economica in cui questo chip è assente. Infine, segnaliamo che Huawei Band 7 supporta l’ultima tecnologia di monitoraggio del sonno TruSleep 2.0 frutto di oltre 4 anni di ricerche dell’azienda cinese, che la definisce la migliore sul mercato perché basata sulla luce a infrarossi. Il tutto a un prezzo, in Cina, veramente competitivo.

Huawei Band 7: caratteristiche tecniche

Huawei Band 7 è una smartband con schermo AMOLED da 1,47 pollici, con risoluzione 194×368, coperto da un vetro curvo 2.5D.

Tra i sensori integrati troviamo l’accelerometro, il giroscopio, il sensore ottico per il battito cardiaco. Si possono monitorare fino a 96 tipi diversi di attività sportiva e ha anche il riconoscimento intelligente di 6 sport. In queste modalità, è in grado di riconoscere automaticamente lo stato del movimento, di mettere in pausa e riprendere.

Si possono fare pagamenti con il chip NFC, ma non c’è il GPS quindi non è possibile tracciare i percorsi degli allenamenti senza uno smartphone a supporto. Disponibili 4 varianti di colore: nero ossidiana, grigio polvere, verde selvatico e rosso fuoco. Il sistema operativo è Huawei HarmonyOS.

Huawei Band 7: prezzi e disponibilità

La nuova Huawei Band 7 presentata in Cina e disponibile sul mercato cinese dal 10 maggio è disponibile in due versioni, con e senza NFC, ai seguenti prezzi cinesi:

Huawei Band 7 – 269 yuan (circa 38 euro)

Huawei Band 7 con NFC – 309 yuan (circa 44 euro)

Difficile dire se e quando sarà disponibile in Italia. Ma sicuramente i prezzi subiranno un ritocco verso l’alto a causa dei maggiori costi di logistica e tassazione.