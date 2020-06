Huawei, quando arriva la EMUI 10.1 sugli smartphone in Italia

I primi smartphone Huawei la stanno già ricevendo, mentre per tutti gli altri l’attesa sarà breve. Stiamo parlando della EMUI 10.1, la nuova interfaccia utente per i dispositivi dell’azienda cinese che dopo l’annuncio di marzo, i test effettuati ad aprile e maggio, è pronta ad arrivare in versione stabile per tutti gli utenti, anche quelli italiani. Huawei sta ultimando gli ultimi test in vista del rilascio ufficiale e sta stilando una lista con le diverse tempistiche in baso al modello.

I colleghi di HuaweiCentral sono riusciti a mettere mano su questa lista e hanno pubblicato un calendario con il periodo dell’anno in cui i principali smartphone Huawei riceveranno l’aggiornamento della EMUI 10.1. Calendario che riguarda anche gli utenti italiani: il prossimo modello a ricevere l’aggiornamento dell’interfaccia utente sarà il Huawei Mate 30 Pro, poi toccherà al Huawei P30 e via via a tutti gli altri dispositivi dell’azienda cinese.

Sulla EMUI 10.1 c’è grande attenzione da parte degli utenti e della stessa Huawei: si tratta di un aggiornamento software che porta con sé alcune novità importanti, come ad esempio la nuova app per le videochiamate (MeeTime) e un nuovo assistente vocale (Celia).

Quando arriva la EMUI 10.1 sugli smartphone Huawei in Italia

Si parte con il Mate 30 Pro a inizio giugno e si prosegue fino a fine luglio con il Huawei Nova 5T. Questo la road map immaginata da Huawei nei prossimi mesi per il rilascio della EMUI 10.1. I colleghi di Huawei Central hanno pubblicato un calendario piuttosto aggiornato con le date di rilascio della nuova interfaccia utente in base al modello di dispositivo. Ecco la lista aggiornata:

Huawei Mate 30 Pro – Inizio giugno

– Inizio giugno Huawei P30 – Tra metà giugno e la fine di giugno (varia in base all’operatore telefonico)

– Tra metà giugno e la fine di giugno (varia in base all’operatore telefonico) Huawei P30 Pro – Fine giugno

– Fine giugno Huawei Mate 20 – Fine luglio

– Fine luglio Huawei Mate 20 Pro – Fine luglio

– Fine luglio Huawei Mate 20 RS Porsche Design – Fine luglio

– Fine luglio Huawei Nova 5T – Tra metà luglio e la fine di luglio (varia in base all’operatore telefonico)

– Tra metà luglio e la fine di luglio (varia in base all’operatore telefonico) Honor View 20 – Metà luglio

– Metà luglio Honor 20 – Tra la metà di luglio e la fine di luglio

– Tra la metà di luglio e la fine di luglio Honor 20 Pro – Tra la metà di luglio e la fine di luglio

Gli ultimi tre dispositivi riceveranno l’aggiornamento alla Magic UI 3.1, la versione della EMUI presente sugli smartphone Honor.

Le novità della EMUI 10.1

Perché c’è tanto interesse sulla EMUI 10.1? I motivi sono molto semplici: non si tratta semplicemente di un aggiornamento di poco conto in vista della EMUI 11, ma di un update importante che continua il buon lavoro iniziato con la EMUI 10. Cosa c’è di nuovo? Miglioramenti per la stabilità del sistema operativo, partendo dal multitasking e dall’utilizzo in contemporanea di più applicazioni. Novità anche per quanto riguarda le applicazioni: Huawei ha sviluppato MeeTime, un’app in stile FaceTime che permette di fare videochiamate tra dispositivi dell’azienda cinese. Previsto anche l’arrivo di Celia, l’assistente vocale che nei piani di Huawei andrà a sostituire Google Assistente, ma che inizialmente non sarà disponibile in Italia.