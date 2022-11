Huawei Watch D arriva in Italia come dispositivo medico certificato

Arriva in Italia Huawei Watch D, uno smartphone che è pensato principalmente per chi ha cuore la propria salute. Ma in questo caso non si tratta di semplici app di fitness o misurazioni di parametri già disponibili in molti altri modelli. Huawei infatti alza l’asticella e propone un modello in grado di misurare la pressione arteriosa e di fare un elettrocardiogramma (ECG) con una precisione ed una affidabilità paragonabile a quelle offerte dagli strumenti a dispositizione dei medici.

Huawei Watch D: cosa può fare

Huawei Watch D ha ricevuto il certificato europeo come dispositivo medico di classe IIa per la misurazione della pressione sanguigna e di classe IIb per l’analisi dell’ECG. Cosa significa? Che l’algoritmo TruBP consente di eseguire una misurazione con un margine di errore di ±3 mmHg.

Per fare tutto questo lo smartwatch integra un sensore di pressione ad alta risoluzione, un circuito di regolazione del feedback della pressione che regola l’immissione del flusso d’aria a bassa intensità. In poche parole, il cinturino dello smartwatch si gonfia in modo da esercitare pressione sulle arterie del polso come un normale sfigmomanometro.

Per quanto riguarda l’elettrocardiogramma, Huawei Watch D dispone di un modulo a sensore ECG2 ad alte prestazioni che permette di rilevare la fibrillazione atriale e il ritmo sinusale. Tutti i dati di ogni ECG vengono registrati e da questi vengono generati grafici e report, utili per tenere sotto controllo l’attività cardiaca durante la giornata.

Huawei Watch D: specifiche tecniche

Misurazioni mediche a parte, Huawei Watch D è uno smarwatch con display da 1,64 pollici, con una risoluzione di 456×280 pixel (326 ppi), una batteria che promette fino a 7 giorni di autonomia e le connessione GPS, NFC e Bluetooth 5.1. In questo caso la presenza di cardiofrequenzimetro e pulsossimetro (SpO2) è una cosa scontata. Sono inoltre disponibili oltre 70 modalità di allenamento monitorabili.

Il design soddisfa lo standard di IP68 che certifica la resistenza all’acqua e alla polvere e lo smartwatch pesa 40,9 grammi. Le dimensioni specifiche dello smartwatch sono 51x38x13,6 mm: è quindi abbastanza grande, soprattutto considerando il suo spessore ma questo è normale vista la presenza del sistema di misurazione della pressione arteriosa.

È importante sottolineare che l’orologio funziona con smartphone su Android (dalla versione 6.0), HarmonyOS (dalla versione 2) e iOS (dalla versione 12).

Huawei Watch D: prezzo e disponibilità

Huawei Watch D ha un costo in Italia di 399,90 euro. Fino al 30 novembre viene data in omaggio una bilancia Huawei Scale 3 e lo smartwatch riceve uno sconto di 50 euro.