Huawei Watch Fit: lo smartwatch per fitness costa quasi la metà

Estate, momento ideale per rimettersi in forma specialmente dopo lunghi mesi di chiusura forzata delle palestre e degli impianti sportivi. Fitness band e smartwatch con sensori per il fitness sono i nostri compagni ideali nella dura lotta con il girovita, ma se non costano troppo: i prodotti più cari sono dedicati agli sportivi più assidui.

Per chi lo sport lo fa a livello amatoriale, invece, le priorità nella scelta di un orologio smart sono altre: il prezzo, che deve essere quello giusto, e le funzioni smart attivabili dallo schermo, che deve essere grande e luminoso. Il GPS integrato, invece, è un plus gradito ma non essenziale: è possibile usare quello dello smartphone (che, però, dovremo portarci sempre dietro anche durante la corsetta o il giro in bici). Cosa offre oggi il mercato degli smartwatch a chi cerca un buon orologio con un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche? Per fortuna molto: tanti modelli dal prezzo vantaggioso e dalle caratteristiche più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. Poi, naturalmente, ci sono le offerte Amazon che tagliano ulteriormente il prezzo, come nel caso di Huawei Watch Fit che è in sconto del 46%.

Huawei Watch Fit: caratteristiche tecniche

Rispetto allo smartphone che abbiamo appena descritto Huawei Fit è persino superiore. Ad esempio ha il GPS integrato, oltre ai sensori per il battito cardiaco (monitoraggio H24) e per la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Di conseguenza gli allenamenti che può monitorare sono ben 96, 11 dei quali in tempo reale.

L’impermeabilità fino a 50 metri gli permette di monitorare anche il nuoto e altre attività in acqua, cosa molto gradita in estate.

Bello lo schermo AMOLED, rettangolare e da ben 1,65 pollici, dal quale possiamo vedere al volo le notifiche di app e messaggi arrivati sullo smartphone collegato via Bluetooth. Ottimo il peso, di soli 21 grammi, e buona la durata della batteria, pari a 10 giorni senza GPS attivo.

Tramite l’app è possibile tenere sotto controllo tutte le statistiche sugli allenamenti fatti e i valori rilevati dai sensori. La tecnologia Huawei TruRelax, invece, ci dirà in base a tali valori quando saremo troppo stressati e avremo bisogno di fare una pausa. Per le donne, infine, c’è anche il tracciamento del ciclo mestruale. Scontato, infine, il tracciamento del sonno se dormiamo con il Huawei Watch Fit al polso.

Huawei Watch Fit: quanto costa

Chi ha comprato Huawei Watch Fit quando è stato lanciato sul mercato, a fine 2020, ha apprezzato l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il prezzo di listino di questo smartwatch con funzioni fitness è di 129,99 euro ed è pienamente giustificato dalla dotazione tecnica e dalla qualità dei materiali e dell’app collegata.

Huawei Watch Fit, quindi, è un acquisto intelligente già al prezzo di listino e lo è ancor di più al prezzo Amazon scontato: solo 69 euro, con uno sconto del 46%. Difficile dirgli di no.

Huawei Watch Fit – Smartwatch per il fitness