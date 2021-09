Lo smartwatch premium Huawei in titanio è in super offerta

Nel vastissimo panorama degli smartwatch ci sono modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche, dai cinesi super low cost ai super premium da svariate centinaia di euro. Sono pochi, però, quelli che coniugano tecnologia ed eleganza e che sono realizzati con ottimi materiali, al pari dei migliori orologi tradizionali.

Tra quelli fatti meglio, oltre ai soliti Apple Watch dal prezzo veramente alto, c’è ben poco da scegliere. Samsung, con l’ultima serie Galaxy Watch4 Classic, ha recentemente alzato il livello di qualità costruttiva e di eleganza, ma con prezzi che partono da 369 euro. Fossil ha risposto col suo nuovo smartwatch Gen 6 che, però, è fatto molto bene ma nel design è più sportivo che elegante. Oggi per trovare uno smartphone premium, elegante e ben costruito sotto i 200 euro bisogna cercare tra le offerte Amazon. Per fortuna, però, chi cerca trova e noi abbiamo cercato e trovato l’orologio che fa per voi: è Huawei Watch GT 2 Pro.

Huawei Watch GT 2 Pro: caratteristiche tecniche

Huawei Watch GT 2 Pro è un ottima scelta per chi non vuole rinunciare alla bellezza e all’eleganza quando compra uno smartwatch. Lo si deduce da due dettagli tecnici che fanno la differenza: cassa in titanio e vetro zaffiro.

Si tratta di un orologio prettamente dedicato agli uomini, viste anche le dimensioni: il quadrante è da 46 millimetri, ma è ben riempito dall’ottimo schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454×454 pixel.

Un display ottimo per visualizzare le oltre 200 watch faces disponibili (alcune delle quali esclusive per questo modello), perché la tecnologia AMOLED permette di ottenere un nero assoluto e profondo, a tutto vantaggio della leggibilità anche sotto il sole. Il vetro zaffiro anti riflesso fa il resto.

La scelta del titanio per la cassa ha pagato anche in termini di leggerezza: Huawei Watch GT 2 Pro pesa solo 52 grammi senza cinturino. A proposito di cinturino: in confezione ne troviamo due, uno in pelle grigio-marrone e uno in silicone nero.

Sebbene sia dedicato a chi cerca soprattutto l’eleganza, Huawei Watch GT 2 Pro dispone di una ricca sensoristica (che include anche l’ormai immancabile sensore della saturazione dell’ossigeno nel sangue, Sp02) e può monitorare oltre 100 tipi di allenamento, anche in acqua vista la resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità.

La base tecnica del Huawei Watch GT 2 Pro è il chip Kirin A1 proprietario, affiancato da 4 GB di memoria, che fa girare il sistema operativo LiteOS. Non è una piattaforma hardware recentissima, né la più veloce, ma è ormai ben rodata e affidabile.

Huawei Watch GT 2 Pro: l’offerta Amazon

Huawei Watch GT 2 Pro è stato lanciato sul mercato a fine 2020, con un prezzo di listino di 299 euro. La qualità e i materiali giustificano il prezzo, tanto che questo modello ha venduto molto bene.

Adesso, però, Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile su Amazon in sconto a 188 euro (-111 euro, -37%). Una sforbiciata di oltre un terzo del prezzo che rende questo elegante orologio smart ancora più attraente. Basta non dire a nessuno che lo avete pagato così poco.

Huawei Watch GT 2 Pro – Display AMOLED 1,39 pollici – Cassa in titanio e vetro zaffiro