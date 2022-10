Huawei Watch GT Pro 2 al minimo storico: prezzo incredibile

Su Amazon continuano le offerte sensazionali sui prodotti Huawei. Anche questa settimana troviamo nuovi prodotti in super promo e al minimo storico. Un esempio è lo smartwatch Huawei Watch GT Pro 2, uno dei più desiderati e richiesti su Amazon. Parliamo di un orologio veramente premium realizzato con materiali pregiati e di qualità elevatissima. E con funzionalità avanzate che permettono di monitorare sia la salute sia l’attività fisica.

La notizia più importante di oggi, però, riguarda il prezzo. Grazie all’offerta disponibile su Amazon lo troviamo non solo con uno sconto super del 47%, ma anche al minimo storico. Si risparmiano quasi 150€ sul prezzo di listino, un’offerta irrinunciabile. La promo, però, ha una durata limitata e scade tra pochissimi giorni, bisogna essere veloci nell’approfittare.

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro: la scheda tecnica

Uno smartwatch versatile che si adatta a qualsiasi situazione: design elegante per la vita di tutti i giorni, funzionalità avanzatissime per monitorare i propri allenamenti. Il design è veramente unico: quadrante circolare come gli orologi analogici e materiali premium per la cassa, dal vetro zaffiro fino al titanio per la scocca. Le dimensioni sono anche piuttosto contenute: il display è da 1,39" e c’è anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo uno dei tanti offerti gratuitamente da Huawei.

Il vero punto forte dell’orologio, però, lo troviamo sotto la scocca. Stiamo parlando dei sensori di ultima generazione che aiutano a tenere sotto controllo sia i principali parametri vitali sia gli allenamenti quotidiani. E proprio per quanto riguarda l’attività fisica troviamo tantissimi sport supportati (più di cento), tra cui anche il nuoto (il wearable è anche impermeabile). Tra le attività sportive ce ne sono alcune molto particolari come lo sci e lo snowboarding, e per gli appassionati del golf c’è anche un allenatore personale che analizza in maniera intelligente e professionale la postura dello swing e fornisce dati utili per migliorare le proprie capacità.

Altrettanto valide sono le funzionalità per il monitoraggio della salute. I sensori monitorano costantemente il battito cardiaco, ventiquattro ore su ventiquattro, e nel caso in cui misurano qualche dato anomalo si viene immediatamente avvertiti. Altro dato molto importante e che viene monitorato sempre in tempo reale è la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca l’app per il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo sul riposo notturno, e c’è anche una tecnologia per misurare il livello dello stress (disponibili degli esercizi di respirazione per liberarsi dalla stanchezza mentale).

Passiamo alle funzionalità secondarie che vanno a impreziosire lo smartwatch. Per gli amanti dell’avventura, l’orologio fornisce l’orario dell’alba e del tramonto, oltre alle fasi lunari e alle maree. Collegandolo allo smartphone, è anche possibile rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a due settimane.

Huawei Watch GT 2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Huawei Watch GT 2 Pro in offerta a un prezzo di 159,90€, con uno sconto di ben il 47% su quello di listino. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e si risparmiano 140€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente in pagina e che si attiva direttamente nella fase di check-out. Per lo smartwatch si tratta anche del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. L’offerta ha una durata limitata e termina nei prossimi giorni. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni.

Huawei Watch GT 2 Pro

