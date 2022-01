Huawei Watch GT Runner: l'orologio per l'allenamento scientifico è già in offerta

Oltre al nuovo top di gamma P50 Pro e allo smartphone pieghevole P50 Pocket , Huawei ha appena lanciato in Italia anche uno smartwatch dedicato agli sportivi che prende il nome di Watch GT Runner. Si tratta di un orologio intelligente che piacerà moltissimo agli amanti della corsa e che ha un prezzo molto interessante.

La presentazione dei due telefoni potrebbe aver distratto molti utenti, eppure il nuovo indossabile Huawei è uno dei prodotti più interessanti della categoria. Lo smartwatch integra una serie di funzionalità esclusive che consentono di monitorare la corsa con maggiore precisione, fornendo diverse statistiche e una misurazione della frequenza cardiaca molto accurata. Molto utile è il supporto a fasce cardio esterne in stile Garmin, che permette agli atleti professionisti di ottenere dati più precisi. Huawei Watch GT Runner può essere già acquistato ed il suo prezzo è reso ancora più interessante dalle FreeBuds 4i che vengono fornite in omaggio.

Huawei Watch GT Runner, com’è fatto

Huawei Watch GT Runner è uno smartwatch progettato appositamente per gli amanti dell’attività fisica e, in particolare, della corsa. Si tratta di un dispositivo che aspira a diventare il nostro personal trainer, e ci prova generando un piano di allenamento personalizzato ed efficace.

L’orologio Huawei ha un display AMOLED rotondo da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel, ha un design sportivo ma elegante, un corpo che pesa solo 38,5 grammi e cinturini intercambiabili da 22 millimetri. Il suo sistema operativo è il proprietario HarmonyOS e vi sono una serie di funzionalità che permettono di monitorare gli allenamenti.

Molto interessante è il monitoraggio dinamico di frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) tramite la tecnologia Huawei TrueSeenTM 5.0+, che dovrebbe offrire una misurazione più precisa dal polso. I professionisti, inoltre, avranno la possibilità di collegare fasce cardio esterne per ottenere dati ancora più affidabili.

Per un monitoraggio più accurato della traiettoria durante la corsa, Watch GT Runner fa uso di una particolare antenna con posizionamento GNSS e cinque moduli a doppia banda. I runner non potranno che apprezzare il Running Ability Index (RAI), che consente di valutare le prestazioni e, in combinazione con l’lndividual Periodical Science Training Programme garantisce il raggiungimento degli obiettivi con allenamenti personalizzati.

Huawei Watch GT Runner, inoltre, può tracciare tante altre attività sportive, permette di gestire le notifiche dello smartphone, integra microfono e altoparlanti per le telefonate ed è compatibile con smartphone Android e iOS. Sfrutta la connessione a basso consumo Bluetooth 5.2 e la sua batteria da 451 mAh ha un’autonomia di circa 14 giorni in standby.

Huawei GT Runner, prezzo e disponibilità

Huawei GT Runner è già disponibile su Huawei Store o Amazon al prezzo di 299,90 euro. Con l’acquisto, gli utenti potranno ottenere in omaggio gli auricolari wireless Huawei FreeBuds 4i, con uno sconto sul prezzo finale di ben 89 euro.

