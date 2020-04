Fonte foto: Shutterstock

1 di 11 Quali sono i canali del digitale terrestre

Il passaggio al digitale terrestre è stato lungo e faticoso, ma ha portato agli italiani diversi vantaggi, a partire da un numero di canali maggiore rispetto al segnale analogico. Al duopolio Rai - Mediaset si sono aggiunte nuove realtà come La 7, che grazie al digitale terrestre ha conquistato una buona fetta di pubblico, Discovery, che ha investito pesantemente nella TV italiana, Sky, che ha lanciato canali gratuiti e a pagamento, Paramount Network e altri piccoli imprenditori televisivi. Senza contare la ricchezza dei canali locali, a cui sono dedicati canali appositi. In questo marasma di canali tv, però, in molti si chiedono quanti siano in realtà tutti i canali del digitale terrestre. La risposta è: molti. Per fare chiarezza abbiamo scritto una guida con i canali divisi per editore e per ogni canale abbiamo aggiunto la numerazione del telecomando e la gratuità o meno.