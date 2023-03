I creatori di The Last of Us parlano della stagione 2

Per molti è già la serie migliore del 2023, e non solo, e sicuramente se ne parlerà a lungo. Ora che la prima stagione di The Last of Us si è conclusa (il finale è disponibile su Sky e NOW dal 13 marzo), l’attenzione e le speranze degli spettatori sono tutte rivolte al futuro. Sappiamo che ci sarà una seconda stagione, ma quando? E cosa accadrà nei prossimi episodi? I creatori della serie, basata sull’omonimo videogioco, ne hanno parlato in questi giorni, fornendo alcune informazioni interessanti.

The Last of Us: quante stagioni ci saranno?

La prima cosa da sapere è che ci sarà una seconda stagione di The Last of Us, ma che non sarà quella conclusiva. Craig Mazin, che ha scritto la serie con Neil Druckmann (entrambi sono anche produttori esecutivi), ha infatti confermato che per coprire tutta la storia del videogioco serviranno più di due stagioni.

«No. Non c’è modo di fare una singola stagione. Non vi diremo quante stagioni saranno. Ma più di una è effettivamente corretto», hanno dichiarato in un’intervista Mazin e Druckmann. Non è ancora stato annunciato quando inizierà la produzione di The Last of Us 2 né quando i nuovi episodi potrebbero uscire.

The Last of Us 2: le differenze tra serie e videogioco

I creatori di The Last of Us hanno anche detto che nella seconda stagione ci saranno delle differenze tra la serie e il videogioco. Mazin e Druckmann non sono entrati nei dettagli, ma probabilmente si riferiscono a qualcosa di simile a quanto gli spettatori hanno già visto nella prima stagione.

«Sarà diverso. Proprio come questa stagione [la prima, ndr] è stata diversa», ha dichiarato Mazin. «A volte sarà drasticamente diverso e a volte sarà solamente un poco diverso. Ma sarà diverso e sarà qualcosa con un’identità. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo show che io e Neil vogliamo fare e raccontare».

Il cast di The Last of Us 2

Attenzione: questa parte dell’articolo contiene anticipazioni e spoiler su The Last of Us 2.

Un altro punto che i creatori della serie The Last of Us hanno voluto mettere definitivamente in chiaro è questo: l’attrice Bella Ramsey, che interpreta magnificamente la protagonista Ellie, resterà nel cast. Nella seconda parte di The Last of Us la storia riprende cinque anni dopo il finale della prima stagione. Ellie, dunque, passa dai 14 ai 19 anni. Ma considerando che l’attrice ha al momento 19 anni, eppure ha interpretato una quattordicenne, la questione dell’età non è evidentemente un problema.

Coma sa bene chi ha già giocato a The Last of Us II, poi, Joel viene quasi subito ucciso da Abby: la ragazza vuole vendicare la morte del padre, ovvero il medico che stava per operare Ellie. Ramsey ha dichiarato che è entusiasta di poter lavorare «un po’» con Pedro Pascal (che interpreta Joel) nella seconda stagione. Non è chiaro se la trama della serie, per quanto riguarda questo aspetto, seguirà fedelmente il videogioco o no. «Sarebbe strano farlo senza Pedro Pascal per buona parte della stagione», ha aggiunto l’attrice. «Sarebbe triste, ma penso che funzioni. Vedremo.Ma sarà certamente strano perché, come ho detto, la mia esperienza è molto legata a lui».