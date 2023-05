I film di animazione in arrivo nel 2023 su Netflix

Netflix ha in serbo succose novità per il 2023 (ma anche per il 2024) per quanto riguarda i film di animazione. La piattaforma di streaming ha infatti recentemente solleticato le aspettative degli spettatori presentando una carrellata di nuovi titoli. L’anno prossimo, ad esempio, arriveranno Saving Bikini Bottom, con Sandy e SpongeBob che si recano in Texas per salvare la città da un complotto malvagio; e In Your Dreams, l’avventure dei fratelli Stevie e Elliot nel mondo dei sogni per salvare il matrimonio dei loro genitori.

Galline in fuga: L’alba dei Nuggets

Tra i titoli che usciranno entro la fine del 2023, invece, c’è Galline in fuga: L’alba dei Nuggets, ovvero il sequel del cult del 2000 Galline in fuga. Nel film di animazione, in arrivo nell’autunno 2023, Gaia e Rocky hanno trovato il loro lieto fine, ma sulla terraferma c’è una nuova minaccia che mette a rischio tutti i polli. Nel voice cast originale c’è anche Bella Ramsey: l’attrice di The Last of Us dà voce a Molly, figlia di Gaia e Rocky. L’uscita è prevista a novembre, ma il film sarà presentato in anteprima all’Annecy Festival in estate

Leo

In questo film di animazione Adam Sandler dà voce alla lucertola Leo, un animaletto domestico che accompagna una classe di bambini e bambine all’ultimo anno di scuola elementare. Il film è una commedia musicale di formazione e sarà disponibile in autunno.

The Monkey King

In questa commedia ricca di azione e risate una carismatica scimmia armata con un magico bastone da combattimento sarà impegnata in un’epica missione. Ma scoprirà anche che il più grande nemico da cui difendersi è il suo orgoglio. Il film esce in estate.

Nimona

Anche questo film uscirà in estate. Siamo in un futuristico mondo medievale in cui un cavaliere viene accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso. L’unica che può aiutarlo a dimostrare la sua innocenza è Nimona, un’adolescente mutaforma molto dispettosa. Il film dura poco più di un’ora e mezza.

I film di animazione del 2024 su Netflix

Come accennato, sono già stati annunciati anche altri titoli di film di animazione che arriveranno su Netflix nel 2024. Quel Natale, ad esempio, una storia natalizia che parla di amore, amicizia, famiglia e solitudine.

Thelma l’unicorno, invece, racconta una particolare trasformazione. Quando Thelma diventa un unicorno rosa, infatti, raggiunge un’elettrizzante fama globale. Ma si renderà presto conto che questa grande celebrità comporta un prezzo da pagare.

Nel 2024 arriva anche Ultraman. In questo film di animazione la superstar del baseball Ken Sato torna in Giappone per indossare il costume di Ultraman, supereroe che difende la Terra. Non si aspettava di certo, però, che così facendo si sarebbe anche trovato nella condizione di dover crescere la prole del suo nemico.