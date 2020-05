L’era della Xbox Series X è ufficialmente iniziata. Sebbene ancora non si conosca il prezzo e la data di uscita della console next gen di Microsoft, con la presentazione dei primi giochi che saranno disponibili, l’hype sulla Xbox Series X comincia ad aumentare. L’azienda di Redmond, non potendo organizzare presentazioni dal vivo, ha dato vita a un Inside Xbox, un evento in live streaming in cui sono stati mostrati i trailer dei primi videogame.

Si tratta solamente del primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno l’uscita ufficiale della console. Questa la soluzione trovata da Microsoft per svelare poco a poco tutte le novità della Xbox Series X. L’evento, però, non ha riscosso molto successo: tra i titoli presentati ci sono in realtà poche novità e si tratta di titoli sviluppati da software house di terze parti. Nella maggior parte dei casi si tratta di giochi già annunciati in precedenza e che verranno ottimizzati per la console next gen.

Quali sono i giochi ufficiali per la Xbox Series X

Un totale di 13 giochi quelli mostrati da Microsoft per la Xbox Series X. Titoli che spaziano tra tutti i generi: dallo sport, alle corse automobilistiche, fino agli adventure game. Ecco la lista dei giochi ufficiali per Xbox Series X.

Assassin’s Creed; Valhalla

Bright Infinite Memory

Call of the Sea

Chorus

Dirt 5

Madden 21

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extintion

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza Like a Dragon

Partiamo da Assassinìs Creed; Valhalla, nuovo capitolo di una delle serie videoludiche più importanti di sempre. Il titolo è stato già presentato nei giorni precedenti e ora Microsoft ha mostrato un video con alcune fasi del gameplay. Il gioco è ambientato all’epoca dei Vichinghi.

Bright Infinite Memory è una delle sorprese più piacevoli. Si tratta di un titolo sviluppato da una software house cinese ed è un FPS carico di adrenalina. Sembra promettere molto bene. Non mancano i titoli per gli appassionati dell’horror: The Medium e Scorn.

Per gli amanti dei titoli sportivi, c’è la conferma dell’arrivo di Madden 2021, titolo ufficiale della NFL, e del nuovo Dirt 5, un titolo che sembra aver abbandonato le dinamiche simulative per abbracciare l’arcade, un po’ alla Need for Speed.

A tema avventura, oltre a Assassin’s Creed, ci sarà anche Yakuza: Like a Dragon e Call of the Sea, titolo che si preannuncia essere molto particolare.