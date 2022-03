I love America: ecco il nuovo film con Sophie Marceau

Si chiama I love America il nuovo film francese che sarà presto disponibile in streaming su Prime Video. Nel cast spicca il nome di Sophie Marceau, l’attrice francese celebre soprattutto per aver recitato nel 1980 ne Il tempo delle mele, pellicola che ha segnato l’inizio della sua felice carriera.

Desiderio di cambiamento, amore, amicizia e ricerca di se stessi: in I love America ci sono tutti gli ingredienti per dare vita a una storia romantica ed emozionante, che però lascia ampio spazio anche al sorriso e alla leggerezza. In tempi difficili e incerti come quelli che caratterizzano l’attuale momento storico, un film di questo tenore può essere la scelta giusta per regalarsi un paio d’ore di svago. A dirigere la pellicola è Lisa Azuelos, già nota per Mon bébé, LOL e Comme t’y es belle! Il film Amazon Original francese è prodotto da Autopilot ed è scritto dalla stessa regista con Gael Fierro.

La trama: di cosa parla I love America

La protagonista del film è Lisa, interpretata da Sophie Marceau, una donna francese single che sente il bisogno di dare una svolta alla propria vita: i figli sono ormai grandi e hanno lasciato la casa da tempo, mentre sua madre, con la quale aveva un rapporto altalenante e complicato, è venuta a mancare di recente. Dal punto di vista sentimentale, poi, la situazione è del tutto statica.

Desiderosa di cambiare aria e di darsi una nuova occasione, Lisa si trasferisce da Parigi a Los Angeles, dove ritrova il suo migliore amico Luka (interpretato da Djanis Bouzyani). L’uomo ha fatto fortuna negli Stati Uniti gestendo un iconico drag queen bar, ma fatica a innamorarsi e a trovare un compagno. Luka si impegna per aiutare Lisa a ricominciare e la aiuta ad aprire un profilo su un sito di incontri. Ne segue una sfilza di appuntamenti, decisamente imbarazzanti e a tratti esilaranti, che non lascia ben sperare in un lieto fine. Almeno fino a quando, a sorpresa, Lisa non incontra John (interpretato da Colin Woodell).

Il rapporto con John, e il sentimento che gradualmente nasce in lei, le faranno capire però una cosa importante: il viaggio verso l’amore è prima di tutto un viaggio di accettazione di se stessi e, nel caso di Lisa, di comprensione e perdono verso la madre assente.

Il cast di I love America

La stella del cast è sicuramente Sophie Marceau, che dopo l’esordio a 13 anni in Il tempo delle mele ha recitato in molti altri film, trovandosi a proprio agio sia in ruoli romantici sia in ruoli drammatici. Nel 1995 ha anche debuttato come regista. Il thriller del 2007 Le disparue de Deauville, ad esempio, è stato scritto, diretto e interpretato da lei.

Oltre ai già citati Djanis Bouzyani e Colin Woodell, fanno parte del cast del film anche Monika Casey, Keller Wortham, Carlease Burke, Elizabeth Trieu, David Banks, J.M. Longoria, Frank Lui Geo e Lily Delamere.

Quando esce I love America

Il film I love America esce in esclusiva su Prime Video e potrà essere visto a partire dal 29 aprile 2022.

Abbonati a Prime Video per vedere I love America