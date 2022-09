I migliori film di fantascienza e dove vederli

Non c’è limite quando si immagina il futuro: le storie appassionanti da raccontare sono infinte. Lo dimostra l’ampio ventaglio di film di genere sci-fi che hanno entusiasmato il pubblico internazionale negli ultimi anni. Alcune di queste pellicole, particolarmente amate dagli spettatori, saranno trasmesse fino a venerdì 16 settembre sul canale Sky Cinema Sci-Fi e in streaming su NOW, rimanendo poi a disposizione del pubblico on demand. Ecco alcuni dei titoli imperdibili per chi ama la fantascienza.

Matrix Resurrection

È il nuovo capitolo dell’amato franchise di fantascienza. Disponibile anche on demand, questo film diretto da Lana Wachowski ha riunito nuovamente Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli iconici ruoli di Neo e Trinity.

Questa volta, per scoprire se la sua realtà è vera o solo immaginazione, Thomas Anderson dovrà scegliere di seguire ancora una volta il Bianconiglio. Neo sa già cosa deve fare, ma ignora il fatto che nel frattempo Matrix è più forte e più pericolosa che mai.

Nel cast ci sono anche Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus), Jessica Henwick (Bugs), Jonathan Groff (Smith), Neil Patrick Harris (The Analyst), Priyanka Chopra Jonas (Sati), Jada Pinkett Smith (Niobe).

Ex Machina

L’intelligenza artificiale e le sue potenzialità, con tutte le implicazioni morali del caso, è uno degli argomenti maggiormente esplorati nei film di fantascienza.

Accade ad esempio in Ex Machina, del 2015, con Alicia Vikander, Domhnall Gleeson e Oscar Isaac e premiato con l’Oscar per i migliori effetti speciali. Il protagonista è un programmatore viene scelto per testare l’intelligenza artificiale nel corpo di una donna-robot.

Elysium

Questo film, con Matt Damon e Jodie Foster, è ambientato nella Los Angeles del 2154: i ricchi vivono nel lusso estremo nella stazione spaziale Elysium, dove ogni malattia è curabile, mentre il resto dell’umanità è rimasto sulla terra in estrema povertà.

I terrestri vorrebbero naturalmente accedere a Elysium, ma è praticamente impossibile. Il protagonista Max, operaio gravemente malato, decide comunque di tentarci per salvarsi la vita.

Terminator Salvation

È il quarto capitolo dell’omonima saga di fantascienza, con Christian Bale e Sam Worthington. Anno 2018: dopo la distruzione nucleare il mondo è dominato dai Terminator, macchine da guerra controllate da un gruppo di intelligenze artificiali che vuole distruggere il genere umano. I pochi superstiti combattono per la salvezza. Il film è in programma venerdì 16 alle 21.15 e on demand.

Frammenti dal passato

In questo film il genere fantascienza si unisce al noir: in un futuro distopico, un "mental detective" capace di far rivivere i ricordi è sulle tracce di una sua cliente scomparsa. In programma giovedì 15 alle 21.15, il film è poi visibile on demand.