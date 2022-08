I migliori film sulle vite di uomini e donne straordinari

Ci sono vite così intense e straordinarie da sembrare film. O da diventarlo. Lo sa bene Sky, che nelle scorse settimane, anche in occasione del Biografilm Festival – International Celebration of Lives che si è tenuto a giugno a Bologna, ha dedicato diversi canali ai migliori biopic cinematografici.

I biopic, ovvero i film biografici o autobiografici, sono andati in onda su Sky Arte, Sky Cinema e Sky Documentaries e in streaming su NOW, ma sono sempre disponibili on demand per chi volesse vederli oggi o più avanti. Tra i tanti tioli spicca, ad esempio, Zlatan: tratto dell’autobiografia "Io, Ibra" scritta da David Lagercrantz con Zlatan Ibrahimović, il film racconta l’ascesa del calciatore a partire dalla sua infanzia. Granit Rushit e Dominic Andersson Bajraktari interpretano Ibrahimović da adulto e da bambino. Passando dallo sport ad altri ambiti, ecco altri biopic per tutti i gusti da recuperare.

The Princess

Questo documentario biografico è un racconto intimo e personale sulla vita e sulla morte di Lady Diana, amatissima principessa. Questo mese sarà trasmesso su Sky Documentaries e in streaming su NOW.

Fuorigioco. Beppe Signori. Una storia di vita e di sport

Sempre per gli appassionati di calcio, ma non solo, c’è anche questo titolo disponibile on demand. Il film documentario ripercorre la storia e la carriera di Beppe Signori, mettendo in luce anche i lati complessi e difficili, come la vicenda del calcioscommesse.

Il cattivo poeta

I biopic sono affascinanti anche (o forse soprattutto) quando tratteggiano il carattere e la storia di personaggi vissuti in tempi distanti dall’attualità. È il caso di Il cattivo poeta, in cui Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D’Annunzio.

Il giovane favoloso

In questo caso, il protagonista del biopic è il poeta e letterato Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano. Il film è diretto da Mario Martone.

Ray

Già premiato con due Oscar, il film biografico porta sullo schermo la vita di Ray Charles, cantante e musicista statunitense, pioniere della musica soul. Il protagonista è interpretato da Jamie Foxx.

La teoria del tutto

La mente geniale di Stephen Hawking e la sua vita straordinaria sono il cuore di questo biopic indimenticabile. Il protagonista è interpretato da Eddie Redmayne, premiato con un Oscar.

Vice – L’uomo nell’ombra

Questo biopic è probabilmente la scelta giusta per chi è curioso di scoprire una storia biografica poco nota. Il film è infatti un ritratto del controverso vicepresidente americano Dick Cheney, interpretato egregiamente da Christian Bale.

Mi chiamo Francesco Totti

Di tutt’altro genere ma comunque godibile, questo documentario di Alex Infascelli è tutto dedicato alla memorabile storia dell’ex calciatore della Roma.