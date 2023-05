I prossimi due smartphone pieghevoli saranno gemelli

Anche OnePlus è pronta a tuffarsi nel segmento dei telefoni pieghevoli, tanto che secondo le indiscrezioni del leaker Yogesh Brar il OnePlus Fold dovrebbe arrivare tra luglio e settembre (cioè nel terzo trimestre). Ma OnePlus Fold non è il solo smartphone foldable che vedremo in quel periodo: avrà un gemello, l’Oppo Find N3, altro telefono pieghevole di prossima uscita. D’altronde i due brand hanno in comune la società madre, BBK Electronics, che spesso effettua dei rebranding.

Infatti secondo l’informatore, OnePlus Fold e Oppo Find N3 avranno le stesse specifiche tecnoche, e lo stesso design "a libro", che riprende ed evolve quello dell’Oppo Find N2 (in foto), uscito in Cina lo scorso dicembre e al momento non ancora arrivato in Italia. Non sappiamo se questo modello arriverà, oppure se Oppo porterà in Italia direttamente il Find N3. Possiamo invece acquistare il modello a conchiglia, chiamato Oppo Find N2 Flip.

OnePlus Fold e Oppo Find N3: come sarebbero

Il SoC a bordo dei due telefoni pieghevoli OnePlus Fold e Oppo Find N3 sarebbe il top di gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Identico display di tipo OLED per entrambi i telefoni. Lo schermo interno misurerebbe 8 pollici, con risoluzione QHD+ (2.268×2.440 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz di picco. Lo schermo esterno sarebbe da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate da 120 Hz.

Il comparto fotografico è molto curato, con tre sensori: il principale è un Sony IMX890 da 50 MP con lo stabilizzatore ottico, seguito dal Sony IMX581 da 48 MP e da una fotocamera periscopica da 32 MP. La fotocamera anteriore sullo schermo esterno è da 20 MP, mentre la fotocamera sul pannello interno è da 32 MP. La batteria avrebbe una capacità di 4.800 mAh e la ricarica rapida sarebbe da 80W.

OnePlus Fold e Oppo Find N3: quando arriverebbero

Secondo le recenti indiscrezioni, i due telefoni gemelli OnePlus Fold e Oppo Find N3 dovrebbero essere presentati in Cina nel terzo trimestre di quest’anno, vale a dire tra luglio e settembre. Se per OnePlus è un debutto per Oppo siamo alla terza serie, ma ciò non permette di ipotizzare un prezzo credibile perché, come sappiamo, da mesi tutti i prezzi dei device elettronici sono in forte crescita.

Qualora dovessero arrivare in Italia, stiamo pur certi che costeranno davvero tanto. D’altronde in Cina il precedente modello Oppo Find N2 costa 8.999 yan, cioè circa 1.100 euro.