Idee regalo Natale 2019 sotto i 100 euro

Fonte foto: Shutterstock 1 di 10 Migliori regali di Natale 2019 a meno di 100 euro Cento euro è un budget sufficiente per fare un ottimo regalo di Natale agli amici e alle persone a cui si vuole più bene. Il 25 dicembre è sempre più vicino e trovare il giusto regalo che abbia un ottimo rapporto qualità - prezzo è sempre più complicato. Per fortuna la tecnologia viene in nostro soccorso: con un budget di cento euro si riesce a regalare addirittura uno smartphone. Ma non mancano le alternative tra fitness tracker e smart speaker. Ecco cosa regalare a Natale 2019 spendendo meno di 100 euro.

Fonte foto: Amazon 2 di 10 Blackview A60 Pro Può sembrare strano, ma con meno di 100 euro è possibile acquistare uno smartphone con una buona scheda tecnica. Logicamente non si deve puntare a un dispositivo top di gamma prodotto da aziende famose, ma a smartphone realizzati da società cinesi, come il Blackview A60 Pro. Lo smartphone monta il chipset Helio A22 supportato da 3GB di RAM e 16GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB con una microSD. Ha una doppia fotocamera posteriore con sensori da 8 Megapixel e 5 Megapixel. La batteria è da 4080mAh. Si tratta di uno smartphone entry-level che può essere acquistato a poco meno di 90 euro.

3 di 10 Huawei Band 3 Pro Tra i regali tecnologici di Natale 2019 più apprezzati ci sono sicuramente i fitness tracker. A meno di 100 euro si può acquistare il Huawei Band 3 Pro, un activity tracker che oltre a raccogliere i dati sui passi effettuati, la distanza percorsa e le calorie bruciate, permette di monitorare la qualità del sonno e il battito cardiaco. Il fitness tracker ha uno schermo AMOLED da 0,95 pollici ed è impermeabile all'acqua. La batteria ha un'autonomia di circa dieci giorni. Il Huawei Band 3 Pro può essere acquistato online a circa 60 euro.

4 di 10 Echo Show 5 Lo smart speaker è uno dei regali tecnologici più inflazionati del 2019. Dal loro arrivo in Italia il mercato è cresciuto sempre più, fino a diventare un oggetto di culto per gli amanti della tecnologia. Noi vi suggeriamo di regalare a Natale 2019 l'Echo Show 5, lo smart speaker di Amazon che integra anche uno schermo da cinque pollici dove vedere le serie TV di Amazon Prime Video e le ricette di Giallo Zafferano. Con l'Echo Show 5, inoltre, è possibile controllare ogni dispositivo della smart home, dalle lampadine intelligenti fino al condizionatore. Il prezzo dell'Echo Show 5 è di 69,99 euro.

5 di 10 Fire HD 8 Può sembrare strano, ma con un budget di soli 100 euro è possibile regalare per Natale 2019 un tablet. Stiamo parlando del Fire HD 8, il tablet di Amazon che si basa su un sistema operativo proprietario. Tutte le applicazioni più importanti, però, sono presenti, a apartire da Amazon Prime Video, Netflix, Spotify e Facebook, oltre a migliaia di videogiochi. Il Fire HD 8 ha uno schermo da 8 pollici e una memoria interna da 16GB. Il prezzo del Fire HD 8 è di 99,99 euro.

6 di 10 Amazon Kindle Agli amanti della lettura è possibile regalare il Kindle, il lettore e-book di Amazon. La versione lowcost è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 79,99 euro. Integra anche una luce frontale per facilitare la lettura durante le ore notturne. L'utente può anche evidenziare le frasi più importanti oppure tradurre una parola. La batteria ha un'autonomia di circa due settimane.

7 di 10 Mobvoi TicPods Free Le cuffie wireless sono uno dei dispositivi "must have" del 2019 e per questo motivo sono un'ottima idea regalo. Con meno di 100 euro a Natale si possono regalare gli auricolari Mobvoi TicPods Free, delle cuffie che cercano di copiare il design delle AirPods. Gli auricolari si connettono allo smartphone o al PC tramite Bluetooth e sono resistenti sia all'acqua sia alla polvere. Premendo per due volte l'asticella delle cuffie è possibile anche attivare l'assistente vocale. Il prezzo delle Mobvoi TicPods Free è di 79,99 euro.

8 di 10 sennheiser-momentum Cuffie wireless perfette per fare attività fisica, le Sennheiser Momentum sono un'ottima idea regalo per Natale 2019. Il suono porta la firma di una delle aziende più affermate del settore, con bassi molto potenti e un audio equilibrato in ogni istante. Tramite i controlli touch è possibile gestire la musica che si sta ascoltando e e le chiamate in entrata. Hanno anche una tecnologia per la cancellazione del rumore. Per comprare le Sennheiser Momentum bisogna sborsare 99 euro.

9 di 10 Ultimate Ears Boom 3 Per un amico con la passione per la musica l'altoparlante Ultimate Ears Boom 3 è il regalo di Natale 2019 perfetto. Si tratta di una cassa Bluetooth che può essere utilizzata a casa oppure all'aria aperta, grazie al fatto che è resistente all'acqua e alla polvere. Boom 3 garantisce un audio potente con bassi profondi e tramite il Magic Button presente sulla scocca è possibile mettere in pausa oppure avviare i propri brani precisi. La batteria ha un'autonomia di circa 15 ore. Il prezzo dell'altoparlante wireless Ultimate Ears Boom 3 è di 94,99 euro.