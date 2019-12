Idee regalo Natale 2019 sotto i 25 euro

1 di 11 Cosa regalare a Natale a meno di 25 euro Natale sta arrivando e bisogna iniziare a pensare a cosa regalare a i propri cari, amici e colleghi di lavoro. Purtroppo non è sempre possibile spendere delle cifre elevate per i regali di Natale. Cosa fare se il budget è limitato a soli 25 euro? La tecnologia viene in nostro soccorso, ci sono tante idee regalo per Natale 2019 a meno di 25 euro, l'importante è conoscere i giusti dispositivi. Ecco alcuni consigli su cosa regalare a Natale.

2 di 11 Echo Dot Tra le migliori idee regalo per Natale 2019 a meno di 25 euro c'è sicuramente Echo Dot (terza generazione), lo smart speaker di Amazon più piccolo e versatile. Integra Alexa e permette di gestire tutti i dispositivi della smart home. Ma non solo. Permette anche di ascoltare i propri brani preferiti utilizzando i servizi di musica in streaming e di attivare le Skill sviluppate da aziende terza. Si può chiedere aiuto ad Alexa anche per conoscere il meteo, la situazione del traffico e ascoltare le breaking news. Echo Dot può essere acquistato a poco meno di 25 euro.

3 di 11 Winisok Fitness Tracker Se avete un amico amante del fitness, a meno di 25 euro potete regalargli un activity tracker che monitora l'attività fisica. Winisok Fitness Tracker è un dispositivo completo: monitora i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate e integra anche un sensore per la pressione sanguigna. Il fitness tracker ha anche la certificazione IP68 e può essere utilizzato in acqua. Il prezzo di Winisok Fitness Tracker è di circa 23 euro.

4 di 11 Fire TV Stick Per un amico o un cugino con la passione per la tecnologia, il Fire TV Stick è tra i migliori regali di Natale 2019 a meno di 25 euro. Si tratta di un mini computer USB che si collega alla televisione e la trasforma in uno smart TV. Sul Fire TV Stick sono presenti le applicazioni di Netflix, Amazon Prime Video, il browser di Firefox per navigare su Internet e altre 4.000 applicazione tra videogame e strumenti utili. Lo spazio di archiviazione è di 8GB. Il prezzo del Fire TV Stick è di 24,99 euro.

5 di 11 Cuffie Bluetooth Mpow H1 Se siete alla ricerca di un oggetto tecnologico moderno e con stile, le cuffie wireless Mpow H1 sono quello che state cercando. Si tratta di un modello comodo e con stile, che permette di ascoltare i propri brani preferiti senza dover collegare le cuffie allo smartphone tramite il jack audio. Integra un driver neodimio da 40mm e la batteria ha un'autonomia di circa 20 ore tra chiamate e musica. Le cuffie Bluetooth Mpow H1 possono essere acquistate online a un prezzo di circa 22 euro.

6 di 11 Sony MDR-ZX310 Cuffie Altra buona idea regalo di Natale sotto i 25 euro sono le cuffie. Con un budget così limitato si deve scegliere un paio di cuffie che abbiano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra le migliori in questa categoria ci sono le Sony MDR-ZX310, cuffie con driver neodimio da 30 mm e con una gamma di frequenza tra i 10 e i 24.000 Hz. Il prezzo delle cuffie è di circa 17 euro.

7 di 11 Cassa Bluetooth Aigoss S1 Negli ultimi anni le casse Bluetooth sono diventate l'oggetto tecnologico più amato dai giovani: permettono di ascoltare i propri brani preferiti durante le feste in piscina o a casa stesi sul divano. A meno di 25 euro è possibile acquistare delle casse wireless che assicurano una buona riproduzione audio. L'altoparlante Bluetooth Aigoss S1 ha una doppia cassa, qualità audio HD e integra anche la radio FM. Può essere acquistato online a meno di 15 euro.

8 di 11 Tile Mate (2020) Avete un amico con una memoria pessima e che non ritrova mai il portafogli o lo smartphone? Allora Tile Mate è il regalo perfetto per Natale 2019. Si tratta di un piccolo tracker Bluetooth da inserire nel portafogli o nella cover dello smartphone e che permette di geolocalizzare l'oggetto che abbiamo perso. Da remoto possiamo far suonare il tracker in modo da poterlo ritrovare. Tile Mate è abbastanza economico: il costo è di poco inferiore ai 25 euro.

9 di 11 Yomao Mini Frullatore Per gli amanti della cucina c'è il mini frullatore Yomao, un regalo di Natale a meno di 25 euro che renderà felici i propri amici. Il funzionamento è molto semplice: in meno di un minuto si riesce ad avere il proprio frullato pronto da bere. Il bicchiero è da 600ml. Il prezzo del mini frullatore Yomao è di poco inferiore ai 23 euro.

10 di 11 Power Bank Trovare idee regalo originali per Natale 2019 non è semplice. Una buona soluzione è un power bank. Con la batteria dello smartphone che dura sempre meno, avere un battery pack di riserva è sempre molto utile. A meno di 25 euro si può acquistare sui siti di e-commerce un power bank da 25.000 mAh che permette di ricaricare lo smartphone almeno per 6-7 volte. Presenta due porte USB per ricaricare due dispositivi contemporaneamente.