Il documentario Netflix su Pamela Anderson

È in arrivo il racconto "definitivo" sulla vita di Pamela Anderson, in cui questa volta è lei a prendere la parola e a dirigere la narrazione. Si tratta di Pamela, a love story, documentario in uscita fra poche settimane su Netflix. L’annuncio di questo progetto documentaristico era stato diffuso ormai alcuni mesi fa, quando l’attrice e showgirl aveva preso le distanze dalla serie Pam & Tommy, uscita poco prima su Disney+ e incentrata sul furto e sulla diffusione di un sex tape con Anderson e Tommy Lee.

Di cosa parla Pamela, a love story

"La mia vita/Mille imperfezioni/Un milione di percezioni sbagliate/Audace, selvaggia e sperduta/Nessuna cosa all’altezza/Posso soltanto sorprendervi/Non una vittima, ma una sopravvissuta/E sono viva per raccontare la vera storia": così Pamela Anderson aveva annunciato sul suo profilo Instagram l’intenzione di raccontare la sua storia.

Il risultato di quell’intenzione è Pamela, a love story e sarà presto visibile su Netflix. Di fatto, è un ritratto intimo e umanizzante di Pamela, una delle donne più affascinanti e famose degli ultimi decenni. Classe 1967, canadese naturalizzata statunitense, Anderson è tra le altre cose modella, attrice e produttrice televisiva e ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo di C.J. Parker nella serie televisiva Baywatch, di cui ha fatto parte dal 1992 al 1997.

Il documentario racconta la vita e la carriera di Anderson, con un focus particolare sulla sua evoluzione da ragazza di provincia a sex symbol internazionale e sui suoi ruoli di attrice, attivista e madre affettuosa, sempre alla ricerca dell’amore (ma non senza turbolenze e difficoltà).

A differenza di quanto accaduto con la serie Pam & Tommy – che, stando a quanto dichiarato dall’amica Courtney Cox, Pamela Anderson ha vissuto in modo traumatico per via di come è stata realizzata la ricostruzione dello scandalo del sex tape – questa volta l’attrice ha fatto parte della produzione del documentario e racconta dunque in prima persona la sua versione dei fatti. L’obiettivo è appunto quello di riprendere pieno controllo del racconto di sé stessa e della sua vita, lasciando fuori campo le opinioni e le illazioni dei commentatori estranei ai fatti.

Il documentario su Pamela Anderson in streaming

Pamela, a love story è prodotto da Jessica Hargrave, Julian Nottingham e Brandon Thomas Lee, il figlio di Anderson e Tommy Lee. La regia è di Ryan White. L’uscita è prevista il 31 gennaio 2023 su Netflix. Nello stesso giorno, tra l’altro, uscirà in libreria il libro Love, Pamela, autobiografia scritta dalla Anderson stessa.