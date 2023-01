Il film con Fabio Volo in streaming

Una solida coppia in crisi decide di fare un ultimo tentativo di riavvicinamento e di partire per un viaggio insieme al figlio Tommaso. È questa la trama di Una gran voglia di vivere, il nuovo film diretto da Michela Andreozzi e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo, che qui veste i panni del protagonista insieme a Vittoria Puccini. Il titolo sarà disponibile a breve su Prime Video: ecco tutte le cose da sapere.

Il cast di Una gran voglia di vivere

Nel cast del film, a parte i già citati Volo e Puccini, ci sono Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e Ludovico Nava. Fabio Volo firma, inoltre, la sceneggiatura insieme alla regista Andreozzi e a Filippo Bologna, che in passato ha ricevuto il Premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti. Il film è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, in collaborazione con Prime Video e RTI e con il sostegno della Regione Lazio (fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo).

La trama di Una gran voglia di vivere

Girato tra l’Italia e la Norvegia, il film Una gran voglia di vivere ha per protagonisti Marco, ingegnere (interpretato da Fabio Volo), e Anna, architetta (Vittoria Puccini). I due vivono a Milano e hanno alle spalle una storia d’amore da manuale: un colpo di fulmine travolgente, anni di convivenza serena, la nascita del figlio Tommaso… Eppure, a dispetto delle più rosee premesse, stanno vivendo adesso un momento di crisi.

Cosa è successo? Difficile dirlo. Di certo una prima frizione avviene quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni lavorative per occuparsi del figlio, propone a Marco di trasferirsi a Ibiza per cominciare un nuovo capitolo della loro vita insieme, ma si scontra con il rifiuto del marito. Marco, però, quando gli viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, inizia a pensarci seriamente, ma senza condividere la novità con la moglie…

Anna vorrebbe la separazione, Marco no. Intanto, dal momento che hanno promesso al figlio Tommaso un viaggio in Norvegia, decidono di partire comunque in camper tutti insieme. Il viaggio nelle terre dei fiordi sarò l’occasione per riconciliarsi e rinsaldare il loro amore oppure il definitivo colpo di grazia di una relazione ormai al capolinea?

Il libro da cui è tratto il film

Il libro omonimo da cui è tratto il film Una gran voglia di vivere è edito in Italia da Mondadori. L’autore Fabio Volo è uno dei più noti romanzieri italiani e i suoi libri hanno venduto oltre cinque milioni di copie solo in Italia. Conduttore radiofonico e televisivo, sceneggiatore e doppiatore, Volo ha già diverse esperienze come attore alle spalle.

Una gran voglia di vivere in streaming

Il film Una gran voglia di vivere sarà disponibile su Prime Video il 5 febbraio 2023.

