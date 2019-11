Il Galaxy S10 Lite è un vero top di gamma con un prezzo aggressivo

20 Novembre 2019 - Del Galaxy S10 Lite se ne parla oramai da alcuni mesi e nell’ultimo periodo sono aumentate le indiscrezioni sullo smartphone. Nelle intenzioni di Samsung dovrebbe essere uno smartphone medio di gamma che va a occupare una fascia di mercato finora occupata dai colossi cinesi. Il giornalista Ishan Agarwal, sempre ben informato sul mondo degli smartphone, ha pubblicato online alcune informazioni sulle caratteristiche tecniche del Galaxy S10 Lite.

Se i rumors venissero confermati ci troviamo di fronte a uno smartphone tutt’altro che Lite, ma a un vero e proprio top di gamma. A bordo, infatti, ci dovrebbe essere il chipset Snapdragon 855, presente nella maggior parte degli smartphone top e premium lanciati nel primo semestre del 2019. Da top di gamma anche il comparto posteriore, con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Lo schermo dovrebbe essere abbastanza grande: diagonale da 6,7 pollici. Per il momento non ci sono informazioni sulla data di uscita, ma potrebbe arrivare prima delle festività natalizie.

Caratteristiche tecniche Galaxy S10 Lite

Dalle notizie pubblicate da Ishan Agarwal si profila una scheda tecnica per il Galaxy S10 Lite da vero smartphone top. Partiamo dal processore: a bordo troviamo lo Snapdragon 855 con a supporto 8GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna. Schermo grande con diagonale da 6,7 pollici e risoluzione Full HD+. Il design dovrebbe essere identico al Galaxy S10 “normale” con il foro sullo schermo.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, obiettivo grandangolare da 12 Megapixel e sensore dedicato alla profondità di campo da 5 Megapixel. Nella parte frontale trova posto una fotocamera da 32 Megapixel.

La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 45W che garantisce oltre il 60% di autonomia in poco meno di trenta minuti.

Prezzo e data di uscita Galaxy S10 Lite

Sulla data di uscita e il prezzo del Galaxy S10 Lite ci sono ancora molti dubbi. Samsung non ha fatto trapelare nulla, ma il dispositivo potrebbe uscire entro la fine dell’anno, prima delle festività natalizie in modo da diventare un best buy. Samsung, infatti, vuole puntare proprio su un ottimo rapporto qualità-prezzo per rendere il Galaxy S10 Lite il sogno natalizio di migliaia di utenti.