Il Galaxy S20 arriverà in cinque differenti versioni

13 Gennaio 2020 - Non uno, non due, non tre, ma saranno ben cinque i Galaxy S20 che verranno presentati l’11 febbraio nell’evento che Samsung sta organizzando negli Stati Uniti. Il motivo è molto semplice: due modelli supporteranno solamente la rete 4G a causa della presenza del chipset Exynos 990, mentre gli altri tre monteranno il processore Snapdragon 865 con il modem Snapdragon X55 con il supporto alla rete 5G.

I cinque modelli saranno rispettivamente: Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G e Galaxy S20 Ultra 5G. Quest’ultimo modello sarà il più grande e performante e l’unico a essere prodotto solo nella versione 5G. I cinque dispositivi avranno un design molto simile e si differenzieranno solamente per la quantità di RAM, di memoria interna e per il numero di fotocamere. Logicamente sarà differente anche il prezzo: si dovrebbe partire da circa 650 euro per il Galaxy S20, fino ad arrivare agli oltre 1000 euro del modello Ultra. Disponibili sul mercato dalla fine di febbraio.

Caratteristiche Samsung Galaxy S20 4G

Saranno due i modelli di Galaxy S20 che supporteranno solamente la rete 4G. Il motivo è molto semplice: sotto la scocca troviamo il processore Exynos 990 con a supporto lo 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con una microSD. Lo schermo del Galaxy S20 avrà una diagonale da 6,2 pollici, mentre per la versione Plus le dimensioni aumentano fino a 6,7 pollici. Il refresh rate del display dovrebbe essere di 120Hz, caratteristica che renderà molto più fluido l’uso dei dispositivi.

I sensori fotografici posteriori saranno quattro. Oltre alla fotocamera principale da 12 Megapixel, trova posto un teleobiettivo, una fotocamera ultra-grandangolare e un sensore ToF per la profondità di campo. La batteria del Galaxy S20 dovrebbe essere da 3730mAh, mentre per la versione più grande si arriva fino a 4300mAh.

Samsung Galaxy S20 5G: la scheda tecnica

Simili in molti aspetti alla versione 4G, i tre Galaxy S20 5G si differenziano principalmente per la presenza del processore Snapdragon 865 e del modem Snapdragon X55 per il 5G.

Il Galaxy S20 5G e il Galaxy S20+ 5G hanno le stesse caratteristiche delle versioni 4G: stesso quantitativo di RAM, stessa grandezza dello schermo e stessa batteria. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il Galaxy S20 Ultra 5G: a bordo ci saranno 12GB di RAM con 256GB di memoria interna. Più grande anche lo schermo, che avrà una diagonale da 6,9 pollici con risoluzione QuadHD+.

Molto interessante anche il comparto fotografico: nella parte posteriore trova posto una fotocamera principale da 108 Megapixel, un sensore periscopico da 48 Megapixel con uno zoom ottico da 10x e ibrido a 100x, una fotocamera ultra-grandangolare e infine un sensore ToF per la profondità di campo. La selfie camera sarà composta da ben due sensori: uno principale e uno per le foto ultra-grandangolari. Batteria del Galaxy S20 Ultra 5G da 4900mAh.

Quanto costeranno i cinque Galaxy S20

I prezzi ufficiali ancora non sono trapelati, ma alcuni insider sono riusciti a ottenere qualche informazioni sul prezzo di lancio della famiglia Galaxy S20. Il modello base dovrebbe costare tra i 650-700 euro e poi il prezzo aumenta sempre di più fino ad arrivare ai 1100-1200 euro del Galaxy S20 Ultra 5G.