Il nuovo iPhone economico stravolgerà il mercato dei telefoni

Gli Apple iPhone sono considerati da molti i migliori smartphone sul mercato, ma non tutti possono permettersi di spendere certe cifre per comprare un telefono della mela morsicata. Tuttavia, negli ultimi anni, molti utenti Android sono stati stuzzicati dalla possibilità di avere un iPhone low cost, grazie all’introduzione dei modelli SE da parte del colosso di Cupertino. E molti di più, a quanto pare, potrebbero essere tentati l’anno prossimo.

A rendere ancora più concreta questa ipotesi, infatti, ci penserà nel 2022 il debutto del nuovo iPhone SE 3 (o iPhone SE 2022, come potrebbe chiamarsi) che, oltre ad un prezzo contenuto, potrà fare affidamento su tante caratteristiche all’avanguardia, diventate ormai tipiche dei modelli più comuni di smartphone Android anche nella fascia bassa, come il supporto alle reti 5G. Ma ciò che permetterà ad Apple di attirare ulteriormente gli attuali utenti Android sarà, secondo gli analisti, il “Trade-In“, cioè il servizio di permuta dell’usato che consentirà agli acquirenti di risparmiare cifre importanti sull’acquisto del dispositivo più economico della gamma. Secondo le ultime informazioni trapelate, possiamo già farci un’idea di come iPhone SE 3 sarà fatto e di quanto verrà a costare dando in permuta un Android.

Perché iPhone SE 3 sarà così importante

Oltre al prezzo estremamente competitivo rispetto a tutti gli altri modelli Apple, il nuovo iPhone SE 3 diventerà ancora più economico grazie al servizio Trade-In, che consente di dare in permuta il proprio smartphone per risparmiare sull’acquisto di quello nuovo.

Sebbene il valore della permuta di telefoni Android non raggiunga le stesse cifre di quella degli iPhone, alla luce del prezzo relativamente basso di iPhone SE 3 potrebbe comunque portare ad un prezzo medio finale compreso fra i 269 dollari (circa 238 euro) ed i 399 dollari (circa 354 euro), in base alla variante.

Secondo gli analisti di JP Morgan, ciò dovrebbe consentire ad Apple di attrarre potenzialmente 1,4 miliardi di utenti del robottino verde, che a queste cifre potrebbero essere persuasi dall’idea di possedere un modello Apple economico, ma comunque validissimo come iPhone SE 3. Inoltre, circa 300 milioni di possessori di iPhone potrebbero essere spinti a sostituire il loro vecchio telefono con quello nuovo.

Questi numeri fanno ipotizzare un grosso successo per iPhone SE 2022. Infatti, si stima la vendita di circa 30 milioni di unità di iPhone SE 3 l’anno prossimo, incrementando notevolmente le vendite complessive di modelli Apple.

Come sarà iPhone SE 3

In base a quanto appreso dalle ultime indiscrezioni, l’iPhone SE 3 dovrebbe già essere pronto e potrebbe debuttare proprio nel primo trimestre del 2022, da qui il nome iPhone SE 2022. Lo smartphone dovrebbe continuare a mantenere il design di iPhone 7 e dovrebbe fare uso del sistema di sblocco tramite impronta digitale montato lateralmente.

Per quanto riguarda il display, l’iPhone economico sarà ancora una volta dotato di un pannello LCD da 4,7 pollici di diagonale, ma la vera novità è rappresentata dal supporto alle reti 5G. Sotto la scocca, l’iPhone SE dovrebbe adottare il recente chipset A15 Bionic, la cui potenza non farà rimpiangere i modelli di punta della Apple e sarà notevolmente superiore a quella di numerosi dispositivi Android di prezzo simile.

Per quanto riguarda il prezzo di listino, Trede-In escluso, un suggerimento può venire da iPhone SE 2, che fino ad oggi rimane l’iPhone più economico prodotto dall’azienda: 494 euro nella versione da 64 GB, ci possiamo aspettare più o meno un prezzo simile anche per iPhone SE 3 visto che anche il primo iPhone SE del 2016 costava questa cifra.