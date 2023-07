Il nuovo show condotto da Dargen D'Amico

Fonte foto: Prime Video

Karaoke e risate: sono questi i due ingredienti principali del nuovo show presentato negli scorsi giorni da Prime Video. Il titolo è Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna e a presentare il programma, composto da quattro puntate, sarà Dargen D’Amico. Classe 1980, Jacopo Matteo Luca D’Amico (questo il suo vero nome) è un rapper, cantautore e produttore discografico. Recentemente è diventato noto per essere uno dei quattro giudici della 16esima edizione di X Factor e per aver partecipato al Festival di Sanremo 2022 con il brano Dove si balla. Ma in cosa consiste lo show Prime Video che andrà a condurre? Scopriamolo.

Che cos’è Karaoke Night

Diretto da Francesco Imperato, lo show è basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats. In Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna i protagonisti sono sei concorrenti che, pur senza essere cantanti professionisti, coltivano una segreta passione per il karaoke. Dunque, i partecipanti nel corso di una sola notte si sfideranno, microfono in mano, cantando hit e vecchi classici italiani e internazionali.

I concorrenti si alterneranno sul palco e, dopo ogni round, verrà votata la performance migliore e peggiore. Il segreto per primeggiare, però, non sarà tanto dimostrare di avere doti canore eccelse, quanto soprattutto provare al pubblico e agli altri sfidanti di essere in grado di rendere la propria esibizione indimenticabile e spassosa.

Infatti, sul palcoscenico saranno valide scorrettezze e stramberie di ogni genere: parrucche, travestimenti, balletti improvvisati, persino irresistibili stonature. Ogni arma è lecita. Insomma, vincerà la sfida chi si divertirà di più e chi saprà mettersi di più in gioco dimostrando di essere «un vero talento senza vergogna».

I concorrenti di Karaoke Night

I concorrenti dello show condotto da Dargen D’Amico saranno Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi (nella foto). Claudia Gerini è una celebre attrice di grande esperienza, recentemente vista nei film I migliori giorni, Il ragazzo e la tigre e Lasciarsi un giorno a Roma.

Alessia Lanza, torinese classe 2000, è una content creator, ha pubblicato un libro (Non è come sembra), è host di un podcast (Mille pare) e tra le altre cose ha partecipato al video musicale di La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Francesca Manzini è imitatrice, comica e conduttrice radiofonica: nel 2020 è stata concorrente a Tale e quale show e più di recente ha preso parte allo show di Rai 2 Una scatola al giorno.

L’attore Pierpaolo Spollon, classe 1989, è noto soprattutto per i suoi ruoli nelle serie tv L’allieva, Doc – Nelle tue mani, Blanca e Che Dio ci aiuti. Nicola Ventola e Lele Adriani sono due ex calciatori. Tommaso Zorzi, infine, è conduttore, personaggio televisivo e content creator. Nel 2023 è stato concorrente di Boomerissima su Rai 2.

Quando esce Karaoke Night

Karaoke Night, che è prodotto da Stand by me in collaborazione con Prime Video, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia nell’autunno 2023. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata.