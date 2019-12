Il nuovo telefonino Nokia lowcost con batteria infinita

Fonte foto: Framesira / Shutterstock.com 1 di 5 Il ritorno di Nokia Da oramai un paio di anni Nokia è tornata prepotentemente nel mercato mobile. E lo ha fatto con smartphone dal buon rapporto qualità - prezzo e installando sui dispositivi il sistema operativo Android. L'azienda finlandese, però. non ha dimenticato le proprie origini e il successo ottenuto con i telefonini: parallelamente agli smartphone continua a produrre cellulari old style. E con un buon successo di pubblico. Dopo aver lanciato durante IFA 2019, la fiera dedicata al mondo della tecnologia che ogni anno viene organizzata a Berlino, tre nuovi telefoni, Nokia è già pronta a presentarne un altro. Il nome per il momento è top secret.

Alla conquista di un mercato in crescita Secondo molti report pubblicati quest'anno, il mercato dei featured phone (i telefonini vecchio stile) è in crescita nei prossimi anni. Il merito è della crescita economica dei Paesi in via di sviluppo, dove la richiesta di telefonini smart è sempre maggiore, e di KaiOS, il sistema operativo concorrente di Google e iOS che rende intelligenti anche i cellulari più vecchi, permettendo l'installazione di app come Facebook e WhatsApp. Un esempio sono gli ultimi dispositivi lanciati da Nokia all'IFA 2019: il Nokia 2720 Flip e il Nokia 800 Tough.

Il nuovo telefonino Nokia L'azienda finlandese non si accontenta dei successi ottenuti in questi anni e continua a produrre telefonini low cost. Da pochi giorni Nokia ha ottenuto la certificazione da parte di TENAA, l'ente di certificazione cinese, per il lancio di un nuovo cellulare old style. Non si sa molto su questo nuovo dispositivo, se non il codice identificativo: TA-1242.

Le caratteristiche del cellulare Nokia Dimensioni compatte (13,45×50,1×117,98 mm e 79 grammi di peso), tastiera fisica e display da 2,4 pollici. Queste le caratteristiche principali del nuovo telefonino Nokia lowcost. Nella parte posteriore dovrebbe essere presente anche una fotocamera VGA. La batteria da 800 mAh garantirà un'autonomia di almeno una settimana.