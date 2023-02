Il nuovo thriller psicosessuale con Rachel Weisz

Due ginecologhe gemelle che condividono tutto – dalle droghe agli amanti – e sono disposte a fare qualunque cosa per portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne. Di questo parla la nuova serie Dead Ringers, creata da Alice Birch e in arrivo su Prime Video. Si tratta di una rivisitazione contemporanea dell’omonimo thriller psicosessuale di David Cronenberg, celebre pioniere del genere body horror e regista di film come La mosca e Crimes of the Future (l’originale del 1970 e il remake del 2022).

Dead Ringers, il film di David Cronenberg

Il film di David Cronenberg a cui si ispira la miniserie di prossima uscita risale al 1988: il titolo originale è appunto Dead Ringers, ma in Italia venne distribuito con il titolo Inseparabili. Nella pellicola i protagonisti sono uomini: i gemelli identici Beverly ed Elliot Mantle, affermati ginecologi, entrambi interpretati dall’attore Jeremy Irons.

Beverly ed Elliot sono abituati a condividere tutto, avventure sessuali incluse, ma un giorno il primo inizia una storia d’amore con un’attrice che decide di tenere segreta al gemello. La dipendenza reciproca tra i due è però troppo radicata per rinunciarvi: si innesca così un tunnel di orrore e autodistruzione.

Dead Ringers è una storia vera?

Il film Dead Ringers del 1988 si basa sull’omonimo romanzo di Bari Wood e Jack Geasland, che è a sua volta ispirato a un episodio di cronaca realmente accaduto nel 1975 a New York: il ritrovamento dei cadaveri dei gemelli Marcus, morti a 45 anni a pochi giorni di distanza (uno dei due sicuramente per overdose da barbiturici). I due erano ginecologi e vennero trovati nella loro casa, che era in un inspiegabile stato di degrado. Il sospetto è che nella loro morte abbiano giocato fattori legati a disturbi mentali e forse a un patto di suicidio.

La nuova serie Dead Ringers

La serie Dead Ringers è una rivisitazione del film del 1988. Le protagoniste sono due ginecologhe gemelle: i loro nomi sono sempre Beverly ed Elliot Mantle ed entrambe sono interpretate da Rachel Weisz, attrice premio Oscar nota soprattutto per Disobedience, La favorita e Black Widow. Sean Durkin ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l’ultimo. Il team di regia include Karyn Kusama, Karena Evans e Lauren Wolkstein.

La trama della serie Dead Ringers

Non è ancora possibile sapere quanto la trama della serie rispecchierà quella del film omonimo: certamente le ginecologhe gemelle Elliot e Beverly Mantle condividono il desiderio sfacciato di fare tutto il necessario per sfidare le pratiche antiquate della loro professione e garantire assistenza sanitaria alle donne. Anche a costo di spingersi oltre i limiti dell’etica medica.

Il cast della serie Dead Ringers

Oltre a Weisz, il cast della serie Dead Ringers include Britne Oldford (già vista in The Umbrella Academy e American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve e Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) in quello di Greta. Ci sono poi Michael Chernus (che interpreta Tom), Jennifer Ehle (Rebecca) ed Emily Meade (Susan).

Dead Ringers in streaming

Co-prodotta da Amazon Studios e Annapurna Television, Dead Ringers sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 21 aprile.

