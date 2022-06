Il primo smartphone Xiaomi con fotocamera Leica arriva il 4 luglio: è Xiaomi 12S

Il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha finalmente annunciato quando verrà lanciata la sua nuova gamma di smartphone Xiaomi 12S: la presentazione è fissata per il 4 luglio in Cina. I dispositivi, grazie alla collaborazione con Leica, potrebbero accontentare gli appassionati di fotografia particolarmente attenti alla qualità degli scatti.

"Dopo un lavoro veramente intenso, possiamo finalmente rivelare la nostra ultima innovazione: gli smartphone Xiaomi progettati in collaborazione con Leica". Con queste parole il manager della compagnia cinese ha svelato su Twitter l’arrivo dei primi modelli Xiaomi realizzati in collaborazione con la storica azienda tedesca, da tempo oggetto di numerose indiscrezioni. I dispositivi dovrebbero essere tre: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra e dovrebbero avere tutti a bordo un processore top di gamma di Qualcomm. Con molta probabilità, però, la serie comprenderà un ulteriore modello che potrebbe avere sotto il cofano un chipset MediaTek Dimensity 9000+. Per il CEO di Xiaomi Lei Jun i nuovi smartphone, grazie alla collaborazione con Leica, "inaugureranno una nuova era nel campo della tecnologia delle immagini".

Xiaomi 12S Serie: come saranno

Sebbene il colosso cinese non abbia condiviso ulteriori informazioni sui suoi prossimi smartphone, dei rumor recenti ci hanno svelato qualche possibile caratteristica. I device della gamma Xiaomi 12S dovrebbero avere a bordo l’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato a una RAM fino a 12 GB e a 256 GB di spazio di archiviazione. Un ulteriore variante dovrebbe avere sotto il cofano un chip MediaTek Dimensity 9000+.

Inoltre, le indiscrezioni hanno svelato che il display degli smartphone dovrebbe essere un OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre sul fronte batteria potrebbero essere corredati di un supporto per la ricarica rapida da 120 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, tutti i device della serie Xiaomi 12S dovrebbero contare sugli obiettivi targati Leica (con la principale, forse, da 50 MP), quindi è lecito aspettarci degli smartphone dalle promettenti prestazioni fotografiche. Tra tutti dovrebbe spiccare per capacità il modello Xiaomi 12S Ultra che, a fronte di un prezzo più elevato, potrebbe essere in grado di accontentare gli utenti più esigenti proprio in fatto di fotografia.

Gli smartphone verranno lanciati con la skin proprietaria MIUI 13, basata ovviamente su Android 12.

Prezzi e disponibilità

Sappiamo che la nuova gamma di telefoni verrà presentata in Cina il 4 luglio, ma non sono fino ad oggi emerse indiscrezioni circa l’approdo e la disponibilità su altri mercati. Purtroppo, anche sui prezzi degli attesi Xiaomi 12S non abbiamo dettagli, tuttavia siamo certi che saranno alti e che fino al giorno della presentazione potrebbe emergere qualche succulento spoiler.