Il ventilatore smart di Xiaomi è in offerta

Il ventilatore freestanding Xiaomi Smartmi Pedestal Fan 3 è la perfetta sintesi tra quanto può fare la tecnologia quando incontra la meccanica. In altri termini, quando un dispositivo diventa smart. Solitamente scriviamo di Xiaomi in relazione ai suoi prodotti di punta, ossia gli smartphone. Ma l’azienda cinese ha anche una divisione dedicata proprio alla progettazione di elettrodomestici e smart device per la domotica.

Con il ventilatore freestanding Xiaomi Smartmi Fan 3 si entra in una nuova dimensione: quella dell’uso intelligente degli elettrodomestici. Il primo, grande vantaggio di questo prodotto è rappresentato dall’assenza di un filo elettrico di collegamento alla rete di alimentazione. Il ventilatore è freestanding, ossia possiamo collocarlo liberamente in ogni punto di una stanza, liberi dalla presenza di una presa elettrica grazie alla grande batteria presente nella base. Il secondo grande vantaggio di Xiaomi Smartmi Fan 3 è che possiamo impostare un timer o accenderlo e spegnerlo sia con i comandi vocali di Google Home sia con Alexa. Ma se ci viene più comodo, possiamo usare il telecomando o l’app mi Home, quindi comandare il ventilatore da remoto.

Xiaomi Smartmi Fan 3: caratteristiche tecniche

Il ventilatore Xiaomi Smartmi Fan 3 è a piantana, ossia collocato su una base circolare di 34 cm di diametro sulla quale è fissata un’asta di 96 cm. La circonferenza del ventilatore, composto dalle 7 lame protette dalla gabbia e il corpo rotore posto sul retro, misura 33 cm di diametro. Il peso è di 3,5 Kg, dunque il ventilatore è leggero e facile da trasportare.

Ha una potenza di 25 W, quando basta per rinfrescare fino ad una distanza di 10-15 metri. Il ventilatore ha un oscillazione orizzontale di 120 gradi mentre l’inclinazione varia tra i 15 e i 25 gradi.

La batteria ha una capienza da 2.800 mAh, chepromette 20 ore di funzionamento nella modalità di emissione dell’aria più bassa (brezza). Inoltre, il livello della rumorosità è inferiore ai 60 Db. Il design è minimale e il colore è il bianco, proprio per essere collocato in ogni tipo di ambiente.

Grazie alla connessione WiFi questo ventilatore può essere connesso in rete e comandato tramite l’app. Questo ci permette, ad esempio, di inserirlo in una routine di Google Home o di Amazon Alexa, o di impostare in modo preciso orario di accensione e di spegnimento, o di comandare il ventilatore da remoto: magari subito prima di uscire dall’ufficio, in modo da trovare il salotto già più fresco al nostro ritorno a casa.

Infine, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali, è possibile accenderlo e spegnerlo con la voce e questo è utilissimo quando siamo a letto o in poltrona e il ventilatore è posizionato lontano da noi. Insomma: il ventilatore smart è una gran comodità.

Xiaomi Smartmi Pedestal Fan 3 : l’offerta su Amazon

Il ventilatore wireless Smartmi Pedestal Fan 3 bianco è in vendita al momento su Amazon, con un ottimo sconto, a 107,90 euro (-35,97 euro, -25%). Il caldo, in gran parte d’Italia, è già arrivato ed è già ora di combatterlo e questo ventilatore smart costa (e consuma) infinitamente meno di un condizionatore.

Ventilatore Xiaomi Smartmi Pedestal Fan 3 Bianco