Iliad, giga extra per i clienti: prolungata l'iniziativa di Solidarietà Digitale

L’iniziativa di Solidarietà Digitale continua anche nelle prossime settimane, dato il protrarsi del lockdown che molto probabilmente terminerà in parte solo il 3 maggio 2020. Tra le tante aziende italiane che hanno partecipato all’iniziativa lanciata dal Ministero dell’innovazione tecnologica e dell’innovazione c’è anche Iliad, che insieme agli altri operatori telefonici ha offerto ai propri clienti giga e minuti extra da utilizzare in questo periodo di quarantena.

La novità per quanto riguarda Iliad è che l’iniziativa messa in campo valida per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta Voce entro l’11 marzo 2020, prosegue anche per tutto il mese di aprile. Gli utenti che ancora non hanno esaurito il pacchetto di dati aggiuntivo offerto da Iliad potranno utilizzarli fino a quando non sarà finito il lockdown e l’epidemia di Covid-19. Come specificato, l’iniziativa non è valida per tutti i clienti Iliad, ma solo per coloro che hanno l’offerta Voce che prevede solo 40MB di traffico dati: il target di riferimento sono gli anziani che non utilizzano Internet.

Come avere giga extra con Iliad

Per ottenere i giga extra di Iliad riservati all’iniziativa Solidarietà Digitale non bisogna fare nulla: l’iniziativa si attiva e disattiva in automatico. I clienti interessati sono informati tramite SMS.

Si tratta di 10 giga di dati extra da utilizzare in questo periodo di quarantena per tutti coloro che hanno sottoscritto l’offerta Voce di Iliad prima dell’ marzo 2020. L’offerta Voce mette a disposizione degli utenti minuti ed SMS illimitati, 40MB di dati al prezzo di 4,99 euro. Si tratta di un’offerta pensata per coloro che non utilizzano il telefono per navigare, ma in questo periodo in cui tutti siamo in casa, per restare collegati con i propri amici, parenti, figli e genitori uno dei modi migliori sono le videochiamate (soprattutto quelle WhatsApp).

Oltre ai 10GB, l’iniziativa di Solidarietà Digitale di Ilaid offre anche chiamate illimitate in più di 60 destinazioni internazionali e verso numeri mobili in USA e Canada.