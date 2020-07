Iliad, come saranno le offerte per la rete fissa: internet e contenuti

Con un comunicato stampa Iliad ha ufficializzato l’accordo con Open Fiber ed è diventato ufficialmente un operatore di rete fissa. L’azienda utilizzerà la rete ultra veloce che sta realizzando la società compartecipata da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti e che per il momento copre un centinaio di comuni italiani. L’obiettivo è coprire gran parte del territorio nei prossimi anni.

Il grande dibattito che si è aperto nelle ore successive all’annuncio ufficiale riguarda le offerte per al rete fissa di Iliad: cosa ha in mente l’operatore telefonico? Come si muoverà in un mercato ultra competitivo e che vede la presenza di diversi player? L’operatore in questi anni ha accumulato una buona esperienza nel settore mobile, superando in due anni oltre 5 milioni di abbonati. Inoltre, Iliad è anche operatore di rete fissa in Francia e proprio l’esperienza d’Oltralpe ci può dire qualcosa in più sulle tariffe che lancerà al debutto in Italia. Offerte che punteranno sulla convergenza tra mobile e rete fissa.

Iliad, ecco le offerte per la rete fissa

Il 7 luglio 2020 è stato un giorno importante per Iliad. L’azienda ha ufficializzato in Italia il debutto come operatore per la rete fissa, mentre in Francia ha presentato le nuove offerte dedicate sempre alla rete di casa. In Francia è conosciuta con il nome Free e con gli anni è diventata uno dei player più importanti.

Come raccontato da MondoMobileWeb, la nuova offerta francese Freebox Pop non comprende solamente la fibra ultraveloce, ma anche tanti dispositivi che rendono la propria abitazione intelligente. Oltre alla possibilità di accedere ai contenuti premium delle piattaforme di video streaming. Una tipologia di offerta che potrebbe essere riproposta anche in Italia, dove Iliad dovrà puntare su caratteristiche uniche per conquistare nuovi clienti.

Tra i dispositivi inclusi nell’offerta Freebox Pop è presente un modem router intelligente, il ripetitore Wi-Fi Pop, un dispositivo per creare una rete mesh casalinga e soprattutto Player Pop, un TV Box Android da collegare al televisore di casa per renderlo smart. All’interno del TV Box è possibile installare applicazioni come Netflix e Amazon Prime Video. Il prezzo dell’offerta è di 29,99 euro al mese per il primo anno, poi aumenta fino a 39,99 euro al mese.

Questa tipologia di offerta potrebbe anche essere lanciata in Italia, un po’ come ha fatto Sky con SKyWifi che include sia l’abbonamento alla fibra, sia dispositivi intelligenti per navigare ad alta velocità.

L’unica cosa certa è che in Italia Iliad punterà alla convergenza tra rete fissa e rete mobile, con offerte ad hoc per chi è già abbonato.

Quando arrivano le prime offerte per la rete fissa di Iliad

Iliad per il momento ha solamente annunciato l’accordo con Open Fiber per diventare un operatore di rete fissa, ma non ha parlato né di offerte, né di una data di lancio. L’ipotesi più probabile è che il debutto avverrà tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.