Sky Wi-Fi, ufficiale il nuovo operatore per casa: ecco le tre offerte

Sky ha presentato ufficialmente Sky Wi-Fi, il nuovo servizio per la telefonia di casa che si basa sulla rete di Open Fiber e assicura una velocità fino a 1Gb/s. L’emittente satellitare aveva dato appuntamento a questa mattina con la presentazione ufficiale del nuovo operatore telefonico e le sorprese non sono mancate. A partire dal numero di offerte che saranno ben tre e che si adattano alle diverse necessità delle persone.

Per il momento Sky Wi-Fi è rivolto solamente agli abbonati Sky, ma prossimamente potrebbe arrivare anche per coloro che non sono utenti dell’emittente satellitare. L’operatore telefonico è attivo da oggi già in 26 città italiane ed entro la fine dell’estate arriverà in più di 120 comuni. L’obiettivo è una copertura di tutto il territorio nazionale entro poco tempo, ma molto dipende dal lavoro di cablatura fatto da Open Fiber. Sky ha lavorato molto sulla tecnologia di rete per offrire una velocità elevata e costante: sono stati spesi più di 130 milioni di euro. Uno dei punti di forza di Sky Wi-Fi sarà anche Sky Wifi Hub, il router intelligente che si adatta in base al reale utilizzo della rete della persona.

Sky Wi-Fi: le prime tre offerte

Sono tre le offerte che Sky ha presentato per il lancio di Sky Wi-Fi: Smart, Ultra e Ultra Plus. Il nuovo operatore punta molto sul fatto che non ci sono costi nascosti e non ci sono vincoli.

L’offerta Smart ha un costo mensile di 29,90 euro, internet illimitato e il modem Sky Wifi Hub incluso. Le chiamate, però, sono a consumo.

L’offerta Ultra è pensata per le case più grandi dove serve una copertura capillare dell’abilitazione. Oltre al modem Sky Wifi Hub si ottengono anche dei dispositivi per creare una rete mesh all’interno della casa. Le chiamate sono sempre a consumo. Costo di 32.90 euro al mese.

Con l’offerta Ultra Plus cade il vincolo delle chiamate a consumo: telefonate illimitate verso fissi e cellulare. Il prezzo mensile sale a 37,90 euro.

La copertura di Sky Wi-Fi

Sky parte già da oggi a offrire il proprio servizio nelle prime 26 città italiane, tra cui Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia. Gli abitanti di Roma (ma solo quelli di Cinecittà, Garbatella, Laurentina, Tiburtina e Torrino) devono aspettare quest’estate per usufruire delle offerte di Sky Wi-Fi. Entro la fine dell’estate la copertura arriverà a 120 città.

Maximo Ibarra, CEO di Sky, ha confermato di aver sottoscritto un accordo con Fastweb per la copertura delle aree bianche.

La velocità di Sky Wi-Fi

La fibra di Sky Wi-Fi raggiunge una velocità massima di 1 Gb/s nelle zone coperte da tecnologia FTTH. Sky ha sviluppato tecnologie ad hoc per offrire la massima qualità durante lo streaming, senza nessun tipo di interruzione.

Costi di attivazione Sky Wi-Fi

Il costo d’attivazione varia a seconda dell’offerta. Per la tariffa Smart l’attivazione è inclusa, mentre per l’offerta Ultra e Ultra Plus bisogna pagare 50 euro.

Chi può attivare l’offerta di Sky Wi-Fi

Per il momento l’offerta Sky Wi-Fi è esclusiva degli abbonati, ma in futuro potrebbe essere estesa a tutti.

Servizio clienti Sky Wi-Fi

Il 170 è il numero dell’assistenza clienti Sky per ricevere aiuto tecnico in caso di problemi e maggiori informazioni sulle offerte. Disponibile anche l’app Sky Wifi che permette di controllare in ogni momento lo stato della propria connessione