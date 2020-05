Iliad, presto le prime offerte per la rete fissa: quando arrivano

Nel proprio piano di sviluppo industriale, Iliad aveva fissato l’arrivo delle prime offerte per la rete fissa entro il 2024. Ma il lancio potrebbe arrivare molto prima del previsto, già entro il 2021. A dirlo è Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, che in un’intervista a Milano Finanza ha dichiarato che l’azienda guarda con molto interesse a questo nuovo mercato e che si sta già muovendo affinché le prime offerte possano debuttare al più presto.

La decisione di spingere sull’acceleratore è arrivata dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, che ha dimostrato quanto sia importante per l’Italia avere dei player affidabili che facciano investimenti sulla propria rete per migliorare il servizio. Iliad ha già avviato dei colloqui informali con Open Fiber, una delle aziende che sta costruendo in Italia la rete in fibra ottica che poi affita ai singoli operatori. Questa la scelta sembra aver fatto Iliad per debuttare sulla linea fissa: nessun investimento per realizzare una nuova rete, ma un accordo commerciale “per affittare” la rete di Open Fiber.

Come sarà la rete fissa di Iliad

Iliad non ha in programma di fare investimenti per costruire una nuova rete in fibra ottica che colleghi tutta Italia. Sarebbe un costo troppo grande e soprattutto rallenterebbe il debutto sul mercato. Per questo motivo l’azienda sembra aver optato per la scelta più logica: appoggiarsi su Open Fiber, una rete che oramai collega la maggior parte delle città italiane e che nei prossimi anni coprirà il 100% del territorio.

Su Open Fiber si appoggiano già altri operatori, segnale che il servizio è affidabile. Iliad dovrebbe utilizzare la rete di Open Fiber per offrire ai nuovi clienti una connessione in fibra ottica ad alta velocità. Questo permetterà da un lato di ridurre i costi iniziali e dall’altro di velocizzare il debutto sul mercato della rete fissa.

Le offerte di rete fissa Iliad

Per il momento da parte di Iliad non trapela nulla per quanto riguarda le offerte per la rete fissa. Siamo ancora nelle fasi iniziali e fare ipotesi sui prezzi è complicato, oltre che fuorviante. Un aiuto, però, potrebbe arrivare dalla Francia, Paese in cui Iliad è nata e dove già offre tariffe per la linea fissa. Tariffe che prevedono abbonamenti mensili comprensivi anche di contenuti multimediali, come gli abbonamenti alla TV via cavo o a piattaforme di video streaming. Offerte che potrebbero essere proposte anche in Italia, in modo da catturare nuovi clienti. L’unica cosa certa riguarda la politica che muoverà Iliad nel mercato della rete fissa: prezzo fisso e nessun costo nascosto.