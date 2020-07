Iliad ufficiale, diventa operatore di rete fissa: ecco le offerte

Iliad sbarca nel mercato della rete fissa grazie all’accordo sottoscritto con Open Fiber. La notizia che era nell’aria da oramai un po’ di tempo e ora viene annunciata dallo stesso operatore telefonico tramite un comunicato stampa: Open Fiber sarà il partner tecnologico e tecnico che affiancherà Iliad nel mercato della telefonia fissa. Una scelta identica a quella effettuata da Sky, che da poco è arrivata sul mercato con l’offerta SkyWiFi e che si appoggia alla rete che sta costruendo Open Fiber.

L’azienda partecipata da Enel e da Casa Depositi e Prestiti ha l’obiettivo di cablare l’intero territorio italiano con una rete fibra ultraveloce e per il momento è presente in un centinaio di comuni italiani, ma entro i prossimi anni la rete si ingrandirà. Nel comunicato stampa, però, non si fa riferimento né su quando arriveranno le prime offerte né come saranno le tariffe. Iliad parla in modo generico di convergenza tra telefono fisso e mobile, un segnale che potrebbe far pensare a degli sconti per coloro che sono già abbonati a Iliad.

Iliad, diventa operatore per la telefonia fissa: l’annuncio

“La domanda crescente di connettività degli ultimi mesi ci ha spinto ad accelerare i tempi per l’ingresso nel segmento del fisso e la partnership con Open Fiber costituisce il primo passo in questa direzione.” Con queste parole Benedetto Levi, CEO di Iliad, ha annunciato lo sbarco dell’operatore telefonico anche nel mondo della telefonia fissa. E lo fa con un accordo quadro firmato con Open Fiber che fornirà la rete e la fibra ad alta velocità.

Come avevamo pre-annunciato nelle settimane scorse, il Coronavirus ha fatto cambiare idea a Iliad che inizialmente aveva fissato l’arrivo delle prime offerte per la rete fissa entro il 2024. Le condizioni del mercato, però, sono cambiate e l’operatore ha accelerato per chiudere velocemente un accordo con Open Fiber.

Iliad, arrivano le prime offerte per la fibra

È presto per parlare di come saranno le offerte di Iliad per la rete fissa, ma il comunicato stampa sottolinea un fatto importante: la convergenza tra fisso e mobile. Questo vuol dire una cosa piuttosto semplice: Iliad farà delle offerte all inclusive, che prevedono sia l’abbonamento mensile alla fibra, sia al telefono cellulare. Offerte che rispecchieranno la filosofia dell’operatore: prezzi bassi e fissi, senza nessun costo nascosto.

Non è da escludere anche qualche partnership con qualche servizio di video streaming per offrire un pacchetto ancora più completo che preveda connessione a internet più contenuti esclusivi.

Quando arrivano le offerte Iliad per il telefono di casa

Anche sotto questo punto di vista non ci sono notizie ufficiali. La data più probabile è il 2021, difficilmente Iliad riuscirà già quest’anno a lanciare le sue offerte per la telefonia fissa.