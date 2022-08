In arrivo Motorola Edge 30 Neo: è un medio gamma con doppia fotocamera

Motorola dovrebbe a breve far debuttare un nuovo smartphone denominato Motorola Edge 30 Neo. Il telefono, il cui nome in codice è Motorola Miami (ma precedentemente anche noto come Edge 30 Lite), è un medio di gamma, il modello più economico e "modesto" della gamma che già include l’Edge 30, Edge 30 Pro, Edge 30 Ultra (in foto) ed Edge 30 Fusion.

L’ultima indiscrezione riporta che l’atteso smartphone di casa Motorola avrà a bordo un processore di fascia media Qualcomm Snapdragon. Si tratta di un chipset mediamente veloce e capace di accontentare gli utenti che non cercano un top di gamma ma un dispositivo dalle prestazioni sufficienti per la maggior parte dei classici compiti quotidiani. Il Motorola Edge 30 Neo dovrebbe presentare una configurazione fotografica posteriore con 2 sensori e una batteria non particolarmente generosa. Il nuovo telefono dell’azienda di Lenovo dovrebbe essere disponibile ad un prezzo abbastanza conveniente, considerando che si tratta di un mid-range.

Motorola Edge 30 Neo: come sarà

Il display del nuovo smartphone di Motorola dovrebbe essere un OLED con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. A bordo delll’Edge 30 Neo dovremmo poi trovare il chipset Qualcomm Snapdragon 695 accoppiato ad un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, mentre la batteria dovrebbe essere da 4.000 mAh con ricarica da 30 W.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe ospitare due sensori con il principale da 64 MP con OIS e una lente ultra grandangolare da 13 MP; sul davanti, invece, un obiettivo per i selfie da 32 MP. Il telefono, che arriverebbe nei colori Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam e Ice Palace, avrà la connettività 5G e il jack audio da 3,5mm.

Il telefono della compagnia di Lenovo dovrebbe essere presentato il 7 settembre e avere un prezzo di listino di circa 399 euro sul mercato europeo.

Motorola Edge 30 Ultra: il primo top da 200 MP

Motorola Edge 30 Neo, quindi, andrà a completare la gamma Edge 30 rappresentandone il modello d’ingresso. All’altro estremo, invece, ci sarà il modello più evoluto e più caro: l’Edge 30 Ultra, uno dei telefoni più attesi del 2022 in virtù della sua fotocamera principale da 200 MP.

Edge 30 Ultra, infatti, è il primo smartphone con a bordo una fotocamera dalla risoluzione così alta, grazie al sensore Samsung Isocell HP1, ma non brilla solo per la fotocamera. Ha infatti un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+, curvo ai bordi, con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e una luminosità pari a 1.000 nit.

Sotto il cofano del Motorola Edge 30 Ultra è posizionato il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato a 8 o 12 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione e un sistema di dissipazione a 11 strati con camera di vapore.

Dotato di una batteria da 4.610 mAh con supporto per la ricarica cablata a 125 W (50 W in modalità wireless), il device di Motorola supporta ovviamente le reti 5G.

Al momento disponibile solo in Cina, l’Edge 30 Ultra nella variante 8/128 GB costa 3.499 yuan (503 euro al cambio attuale). Il lancio a livello globale dovrebbe avvenire nei prossimi mesi e tutti sperano che arrivi anche in Italia.